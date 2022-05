Experti špekulujú o budúcnosti Slafkovského a Nemca. Mladíkov odporučili známemu klubu

Obaja by mali byť medzi prvými šiestimi draftovanými hráčmi v tomto roku. Colin Newby z hokejového portálu The Hockey Writers a expert na klub Philadelphia Flyers vo svojej analýze radí "letcom", aby zvážili výber minimálne jedného z dvojice talentovaných Slovákov. Slafkovský zaujal najmä výkonmi na ZOH 2022 v Pekingu, kde sa stal najlepším strelcom aj najužitočnejším hráčom hokejového turnaja. Košičan mal vtedy ešte len 17 rokov.

Slafkovský ponúka kompletný balík veľkosti, rýchlosti a sily a mohol by sa stať elitným hráčom, ktorého Flyers potrebujú," myslí si Newby.

Nemec by mohol vyplniť medzeru po Prongerovi

Ak by to "letcom" nevyšlo so Slafkovským, nemali by podľa experta váhať s draftovaním Nemca. Považuje ho za všestranného obrancu, ktorý má skúsenosti s profesionálnym hokejom, dokáže dobre pracovať s hokejkou pri bránení a zakladať protiútoky.