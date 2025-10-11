VIDEO: Bol najväčším hrdinom. Slovenský brankár výrazne podržal svoj tím

Šimon Latkóczy.
Šimon Latkóczy. (Autor: X / Omaha Hockey)
Darilo sa aj Adamovi Gajanovi.

NEW YORK. Slovenský hokejový brankár Šimon Latkóczy vo svojom prvom štarte v tejto sezóne v zámorskej univerzitnej NCAA pomohol 47 zákrokmi k víťazstvu Omahy nad Minnesotou State 6:2.

Darilo sa aj Adamovi Gajanovi, ten kryl 16 striel a jeho tím Minnesota Duluth zdolala Augustanu 4:1.

Útočník Peter Císar strelil svoj prvý gól a mal aj asistenciu, ale jeho Michigan prehral s Ohipo State 2:5.

Daniel Jenčko si pripísal dve asistencie v drese Massachusetts, jeho tím zdolal Stonehill 4:1.

