Slovan prišiel o lídra obrany. Disciplinárka pokračuje v udeľovaní trestov

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas obrancu Slovana Bratislava Senu Acolatseho.
Dôvodom je krosček v pondelňajšom druhom dueli semifinálovej série play off Tipsport ligy proti Košiciam (3:2).
Acolatse v prerušenej hre úmyselne zasiahol protihráča krosčekom do oblasti hlavy, dostal za to trest do konca zápasu.
Bude tak chýbať Slovanu v treťom súboji semifinálovej série na ľade Košíc (vo štvrtok 9. apríla). Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS