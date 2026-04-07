Slovan prišiel o lídra obrany. Disciplinárka pokračuje v udeľovaní trestov

Sena Acolatse
Sena Acolatse (Autor: TASR)
TASR|7. apr 2026 o 17:57
Súpera zasiahol krosčekom do oblasti hlavy.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas obrancu Slovana Bratislava Senu Acolatseho.

Dôvodom je krosček v pondelňajšom druhom dueli semifinálovej série play off Tipsport ligy proti Košiciam (3:2).

Acolatse v prerušenej hre úmyselne zasiahol protihráča krosčekom do oblasti hlavy, dostal za to trest do konca zápasu.

Bude tak chýbať Slovanu v treťom súboji semifinálovej série na ľade Košíc (vo štvrtok 9. apríla). Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.

Sena Acolatse
Sena Acolatse
Slovan prišiel o lídra obrany. Disciplinárka pokračuje v udeľovaní trestov
dnes 17:57
