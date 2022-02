Z francúzskej ligy za štyri roky až na olympiádu. Keď chcete, všetko je možné

BRATISLAVA. Ešte v sezóne 2017/18 pôsobil vo francúzskej lige. Ak by sme sa bavili o futbale, znelo by to skvele. Ale v hokeji? Tamojšia súťaž je pre našinca málo zaujímavá, pochybovači ju považujú za exotickú. Kompletný program Slovákov na ZOH 2022 v Pekingu

Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokej na ZOH 2022 v Pekingu Kto však verí v seba, svoje schopnosti sa neustále posúvať a nehľadí na okolnosti, môže mať ako odrazový mostík kariéry pokojne aj hokejovú ligu z krajiny Galského kohúta.

Neveríte? Prečítajte si nasledujúce riadky o veľkom hokejovom sne, ktorý zažíva útočník Samuel Takáč. Využil prvú šancu Rodák z Popradu odohral prvé oficiálne zápasy za reprezentačné áčko až na jeseň minulého roka. Na Nemeckom pohári dosiahol v troch zápasoch tri body (2+1). Na prahu tridsiatky to bral ako reálne prvú a možno aj poslednú šancu uspieť v národnom drese. Ak by sa výraznejšie nepresadil, sotva by ho ešte povolali.

Krídelník bratislavského Slovana však nielenže nezlyhal, ale svojimi výkonmi upútal natoľko, že si vybojoval miestenku na olympijské hry. Rozprávkový príbeh zo slovenskej hokejovej reality. „Vedel som, že som v širšej nominácii, ale viac som to neriešil. Ani som nemal poznatok, kedy má vedenie reprezentácie oznámiť výber pre Peking. Zrazu mi začali chodiť húfne správy, no stále som bol v tom, že ohlásili len menoslov hráčov zo širšej nominácie. Až potom som sa dozvedel, že je to záverečný výber pre olympiádu. Bol som šťastný, no emócie som krotil. Pokiaľ nebudem sedieť v lietadle a nevkročím na čínsku pôdu, neuverím, že sa to deje. Začiatok roka ma trápilo zranenie ruky, žijeme covidové časy. Stať sa môže všetko. Hádam sa to však podarí,“ konštatoval skromne Takáč.