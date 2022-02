Vo Švédsku sa pretĺkal, jedol cestoviny s grankom. Slovák ide do Pekingu aj s priateľkou

„Keď sa teraz spätne obzriem, hovorím si, že to stálo za to,“ vraví v rozhovore pre Sportnet útočník HK Nitra ADRIÁN HOLEŠINSKÝ .

S hokejom začínal ako sedemročný. Z rodnej Čadce dochádzal na tréningy vlakom do Žiliny. Denne mu cestovanie zabralo aj vyše dvoch hodín.

Zaujímavosťou je, že do Číny pôjde aj jeho priateľka Tereza Vanišová, ktorá je oporou českej hokejovej reprezentácie žien. Zoznámili sa počas štúdia na americkej univerzite v Maine. Ich vzťah trvá už štyri roky.

Nebolo to jednoduché. Viem, že som začínal trochu neskôr ako ostatní chlapci. Mal som asi sedem alebo osem rokov. Keďže v Čadci nebol štadión a rodičia chodili do práce, musel som od útleho detstva dochádzať vlakom na tréningy. Väčšinou sám. Veľkú časť detstva som teda trávil cestovaním. Vlak odchádzal každé ráno o 6:30, išiel som hodinu tam a potom hodinu naspäť.

Keď som odišiel neskôr na strednú školu býval som na internáte, takže som to mal o čosi bližšie. Na moje začiatky v Žiline mám veľmi pekné spomienky. Keď sa teraz spätne obzriem, hovorím si, že to stálo za to.

Dva roky ste hrali v mládežníckych kategóriách vo Švédsku a jednu sezónu ste strávili vo Fínsku. Čo vám dalo pôsobenie v severských krajinách z ľudskej aj športovej stránky?

Bola to veľká zmena. Odišiel som v šestnástich rokoch do cudzej krajiny. Pred tým som bol zvyknutý chodiť domov minimálne na víkend. Mama sa o mňa postarala, navarila a vyprala mi veci. Zrazu som na to bol úplne sám.