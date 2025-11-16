Calgary sa bude musieť dlhší čas zaobísť bez Honzeka, doplatil na nešťastnú zrážku

Samuel Honzek.
Samuel Honzek. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|16. nov 2025 o 22:33
Klub bude jeho zdravotný stav pravidelne posudzovať.

CALGARY. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude kanadskému tímu Calgary Flames chýbať dlhšie obdobie pre zranenie v hornej časti tela.

Dvadsaťjedenročný útočník sa zranil v nedeľňajšom zápase NHL s Winnipegom Jets (3:4 pp a sn) po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom a jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze.

V nedeľu to kanadským médiám po tréningu Flames povedal tréner Ryan Huska. Nešťastný sa moment sa odohral v druhej tretine, keď sa Honzek na útočnej modrej čiare nedokázal vyhnúť Backlundovi a po zrážke s ním zamieril do šatne. V zápase odohral len sedem minút.

VIDEO: Zrážka Honzeka so spoluhráčom

Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie.

Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil. Flames v 20 zápasoch nazbierali len 13 bodov a sú aktuálne najslabším tímom celej súťaže.

NHL

