Calgary sa bude musieť dlhší čas zaobísť bez Honzeka, doplatil na nešťastnú zrážku

CALGARY. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude kanadskému tímu Calgary Flames chýbať dlhšie obdobie pre zranenie v hornej časti tela.
Dvadsaťjedenročný útočník sa zranil v nedeľňajšom zápase NHL s Winnipegom Jets (3:4 pp a sn) po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom a jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze.
V nedeľu to kanadským médiám po tréningu Flames povedal tréner Ryan Huska. Nešťastný sa moment sa odohral v druhej tretine, keď sa Honzek na útočnej modrej čiare nedokázal vyhnúť Backlundovi a po zrážke s ním zamieril do šatne. V zápase odohral len sedem minút.
VIDEO: Zrážka Honzeka so spoluhráčom
Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie.
Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil. Flames v 20 zápasoch nazbierali len 13 bodov a sú aktuálne najslabším tímom celej súťaže.
