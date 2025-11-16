VIDEO: Nešťastný moment Honzeka. Po zrážke so spoluhráčom skončil na vyšetrení

Odohral len sedem minút.

CALGARY. Slovenský útočník nedohral domáci zápas Calgary Flames s Winnipegom Jets. Na ľade strávil sedem minút, no po nepríjemnom momente sa už do hry nevrátil.

Dôvodom bola tvrdá zrážka so spoluhráčom Mikaelom Backlundom počas druhej tretiny. Po incidente Honzek zamieril na striedačku a následne do tunela smerujúc na vyšetrenie.

VIDEO: Zrážka Honzeka so spoluhráčom

Calgary následne potvrdilo, že sa jedná o zranenie v hornej časti tela. Klub presný rozsah a prognózu návratu nepriblížil.

Flames napokon podľahli Winnipegu 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch a naďalej okupujú poslednú priečku Západnej konferencie.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

18

4

8

12

+5

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

18

6

3

9

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

18

1

5

6

+5

4.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

5.

Dalibor Dvorský

St. Louis

9

2

0

2

-2

6.

Erik Černák

Tampa

17

0

2

2

-1

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

