VIDEO: Nešťastný moment Honzeka. Po zrážke so spoluhráčom skončil na vyšetrení

CALGARY. Slovenský útočník nedohral domáci zápas Calgary Flames s Winnipegom Jets. Na ľade strávil sedem minút, no po nepríjemnom momente sa už do hry nevrátil.
Dôvodom bola tvrdá zrážka so spoluhráčom Mikaelom Backlundom počas druhej tretiny. Po incidente Honzek zamieril na striedačku a následne do tunela smerujúc na vyšetrenie.
VIDEO: Zrážka Honzeka so spoluhráčom
Calgary následne potvrdilo, že sa jedná o zranenie v hornej časti tela. Klub presný rozsah a prognózu návratu nepriblížil.
Flames napokon podľahli Winnipegu 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch a naďalej okupujú poslednú priečku Západnej konferencie.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
18
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
18
6
3
9
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
18
1
5
6
+5
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
9
2
0
2
-2
6.
Erik Černák
Tampa
17
0
2
2
-1
