Jeho miesto bolo na farme. Slovák ohuruje expertov, na olympiáde by mohol byť žolíkom

TORONTO. Keď sa počas leta generálny manažér Calgary rozprával s Martinom Pospíšilom, slovenský hokejista mu povedal, že Samuel Honzek, s ktorým trénoval, „na ľade doslova lieta".
V tíme sa tešili a boli zvedaví na to, ako sa mladý útočník predstaví v hlavnom kempe. Lenže tam výkonmi nezaujal a ešte skôr, než klub urobil posledné šrkty v zostave, Honzek smeroval na farmu.
V AHL mal odštartovať sezónu, no zranenie Pospíšila a Jonathana Huberdeaua spôsobil, že Flames povolali trenčianskeho odchovanca späť do prvého tímu.
Prvé dve stretnutia sledoval iba z tribúny ako zdravý náhradník. Potom sa zaradil do zostavy Calgary a odvtedy z nej nevypadol.
Práve naopak, v hierarchii sa posúval stále vyššie a keď sa vrátil Huberdeau, Honzek v prvom tíme pokračoval. Bolo to z dôvodu, že podával dobré výkony a tréner vyradil radšej skúsenejších hokejistov.
Odmena za tvrdú prácu sa dostavila. Honzek si počas uplynulého víkendu pripísal prvú asistenciu, v noci na stredu zase premiérový gól v NHL.
Zdá sa, že Honzek si nateraz vybojoval miesto v prvom tíme a na farmu sa sťahovať tak skoro nebude.
Zo smoliara hrdina
Šikovný teč, tesne vedľa. Dobrá strela, tyčka. Protiútok v oslabení, tyčka. Samuel Honzek mal v doterajšom priebehu sezóny veľa nezdarov.
„On zrejme nikdy neskóruje, je to najväčší smoliar v histórii," hodnotil jeho nešťastné momenty špecializovaný profil The Win Column na sociálnej sieti X, ktorý sa venuje dianiu v tíme Calgary.
Ak by sme počítali aj vlaňajšiu sezónu, na prvý bod čakal Honzek 11 zápasov, na prvý presný zásah ešte o dve stretnutia viac.
Moment, ktorý si zrejme zapamätá do konca života, prišiel až v dueli proti Torontu. Päť minút pred koncom zápasu dokázalo Calgary využiť zaváhanie hráčov Maple Leafs.
„Honzek je sám pred bránkou, strieľa a je to gól," kričal komentátor duelu. Mladý Slovák pohotovo prestrčil puk pomedzi betóny brankára Anthonyho Stolarza.
VIDEO: Strela, gól a potom čistá radosť Samuela Honzeka
Na premiérový gól sa narobil. V deviatich zápasoch tejto sezóny sa pokúsil o strelu až 20-krát. Dvanásť pokusov smerovalo na bránku a úspešný bol až ten trinásty.
Spadol mu kameň zo srdca. Urastený krídelník sa mohutne radoval a oslavoval so spoluhráčmi, ktorí mu srdečne gratulovali.
"Som naozaj šťastný, že to tam konečne padlo. Obzvlášť po tom, ako som trafil zopár žŕdok a mal dosť smoly," hovoril Honzek po zápase.
Jeho gól znamenal vyrovnanie na 3:3 zopár minút pred koncom duelu. Lenže Flames v závere neudržali remízu a prehrali 3:4.
Takýto scenár sa opakoval už niekoľkýkrát v ročníku. Z 11 zápasov Calgary prehralo až osem o menej ako dva góly. S piatimi bodmi sa krčí na samom chvoste NHL.
Honzek je jedno z mála pozitív v podpriemernom tíme a naskytuje sa možnosť, že do AHL by sa už nevrátil a mohol by odohrať celú sezónu v NHL.
„Nič stále nie je zaručené. Chcem si udržať nastavenie, že nič nie je zadarmo, všetko si treba zaslúžiť. Chcem tu zostať čo najdlhšie a vybojovať si dlhodobé miesto.
Potrebujem pokračovať v takejto dobrej hre a v každom zápase chcem vydať zo seba to najlepšie. Narástlo mi sebavedomie a každým dňom sa cítim lepšie medzi chalanmi v šatni aj na ľade," povedal Honzek.
„Jeho výkony sú naozaj pôsobivé. Nie som si istý, či sa vo farmárskom tíme Calgary Wranglers dočkajú jeho návratu," napísal novinár Wes Gilbertson.
Vylepšil celý útok
Honzek si našiel miesto v druhom útoku. Nastupuje po boku skúsených hokejistov - kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana. Kým iné útoky Calgary sa často menia, spomenutá trojica hrá spolu najdlhšie z celého tímu.
Okrem iných povinností má na starosti predovšetkým defenzívu, tréner Ryan Huska ich posiela proti najlepším formáciám súpera.
Hoci spoločne inkasovali už päť gólov, zároveň však štyri strelili a v tomto ohľade sú rovnako najlepší v tíme.
Aj keď väčšinou začínajú hru v obrannom pásme, svojich súperov dokážu tesne prestrieľať.
„Gól je pre neho odmenou za dobrú prácu. Veľmi sa mi páči, ako hrá, robí veci správnym spôsobom. Myslím si, že každým zápasom má viac sebavedomia. Verím, že čoskoro ho čaká ofenzívy rozlet," uviedol na adresu mladého Slováka tréner Flames Huska.
Dodal, že po zaradení Honzeka do druhého útoku sa výrazne zlepšila aj hra ostatnej dvojice.
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - Toronto
Keď sa zámorskí novinári opýtali Honzeka na spoluprácu v útoku, povedal, že sa snažia držať systému a hrať predvídateľne, aby jeden o druhom vedeli.
Pred sezónou pribral sedem kilogramov, čo sa odrazilo aj na jeho fyzickej hre. Rozdal už 22 bodyčekov, no ani raz nefauloval. Naopak, vybojoval už tri presilovky.
„Zdá sa, že vyrastá z neho skvelý hokejista. V Calgary budú radi, ak sa z neho stane podobný typ hráča ako Blake Coleman,“ uviedol na X Robert Munnich, ktorý pravidelne informuje o daní v klube.
Sleduje ho aj Országh
Napriek tomu, že má Honzek stále iba 20 rokov, dostáva aj dôležité úlohy v oslabeniach. Pri hre v početnej nevýhode odohral 13 minút a 33 sekúnd. Patrí medzi päť najčastejšie nasadzovaných útočníkov Calgary.
„Náš útok často posielajú na buly v obrannom pásme proti najlepším formáciám súpera. Núti ma to zlepšovať sa a neustále byť pozorný," dodal Honzek.
Jeho zápasy pozorne sleduje aj reprezentečný tréner Vladimír Országh, ktorý bude pomaly skladať zostavu na Zimné olympijské hry v Miláne.
„Dostal šancu a výborne sa jej chytil. Idú na neho chvály, hrá dobre. Dostal významnú rolu - hrá oslabenia. Na úrovni NHL to nie je vôbec ľahká pozícia. Milo ma prekvapil," priznal Országh.
Honzek je aktuálne jediným slovenským útočníkom v NHL, ktorý dostáva defenzívne úlohy. Na blížiacej sa olympiáde by mohol byť žolíkom práve pri obrannej hre a v oslabeniach.
Slovensko totiž podobných vysokých krídelníkov s balíkom zručností aktuálne nemá.
