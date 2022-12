V lete sa vybral zámorskou cestou, na MS prichádza v skvelej forme

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek odštartoval zámorskú kariéru vo veľkom štýle, v prvých 31 zápasoch za tím Vancouver Giants z kanadskej juniorskej WHL nazbieral 43 bodov za 17 gólov a 26 asistencií.

Osemnásťročný center by mal patriť medzi opory slovenskej reprezentácie do 20 rokov na blížiacich sa MS. V nedeľňajšom prípravnom dueli proti Nemcom (0:5) ešte nehral, ale vo štvrtok proti Kanaďanom by už mal nastúpiť.