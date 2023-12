Je kapitánom Vancouveru, bude aj v reprezentácii? Chcem z toho čerpať, hovorí Honzek

ZVOLEN. Zatiaľ nepadlo rozhodnutie o tom, kto bude kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Do Göteborgu pocestuje viacero kandidátov. Na lanskom turnaji mal "céčko" na hrudi Šimon Nemec, ktorého účasť je tento rok nepravdepodobná. Medzi lídrov tímu bude v roku 2024 patriť Samuel Honzek. V tejto vekovej kategórii sa na vrcholovom turnaji zúčastní poslednýkrát. Vodcovskými schopnosťami už zaujal aj v Kanade. V druhej sezóne sa mu podarilo stať sa kapitánom Vancouveru Giants.

Na písmenká sa neviaže V klube z Western Hockey League dostal túto poctu na konci novembra. "Znamená to pre mňa veľa. Európania v kanadských kluboch takéto roly často nedostanú, zvlášť, keď ich tam nie je tak veľa. Je to teda veľká vec. Chcel by som z toho čerpať a aj do národného tímu priniesť skúsenosti a líderské vlastnosti," povedal vo štvrtok po tréningu v kempe vo Zvolene. Bude preto možnou voľbou národného tímu na post kapitána alebo asistenta. Na písmenká sa však nepozerá. "Aj keby sa to nestalo, nezáleží na tom. Nehľadiac na to sa budem snažiť priniesť do tímu, čo viem, držať pokope partiu a byť lídrom," vyjadril sa.

V tíme by mu túto rolu dali skôr, ale zotavoval sa zo zranenia v dolnej časti tela. Prvé zápasy v sezóne tak odohral iba nedávno. Pred turnajom však hlási, že je stopercentne fit. O motiváciu navyše sa mu postará fakt, že vlaňajšie majstrovstvá sveta nedohral. Zranil sa v druhom zápase. "Pre mňa aj ďalších chalanov je to posledný šampionát. Ideme do toho dať všetko. Myslím si, že máme slušnú šancu, musíme to ukázať na ľade," podotkol.

Teší sa z Pospíšila Pred sezónou sa predstavil v kempe Calgary Flames. Odniesol si z neho mnoho zážitkov, radili mu legendy ako Jarome Iginla. "Plamene" si ho zvolili v prvom kole posledného draftu zo 16. pozície. Takisto patril k draftovým skokanom roka, výrazne mu pomohol rok v kanadskej juniorke.

Výkony Flames pozorne sleduje. Preto, lebo si v ich drese možno raz zahrá, no i z toho dôvodu, že v Calgary pôsobia Martin Pospíšil a Adam Ružička. "S Maťom Pospíšilom som často v kontakte. Som zaňho veľmi rád. Ide mu to výborne a konečne sa presadil, keďže bol dlho na farme. Obaja mi veľmi pomohli, keď som po prvý raz šiel do Calgary. Sú to super chalani, držím im palce," povedal o krajanoch. Širší ľad chce zvyk Slovensko zažije na majstrovstvách sveta v Göteborgu zvláštnu situáciu. Všetky štyri zápasy v skupinovej fáze odohrá o 12.00. "Úprimne, už dlho som v takomto čase nehral, naposledy v nováčikovskom kempe Calgary," hovorí Honzek, ale nesťažuje sa.