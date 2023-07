Honzeka teší podpis zmluvy s Calgary: Zabojujem o miesto v hlavnom tíme

"Kemp bol celkom dobrý, stále to však slúži iba na zoznámenie hráčov s organizáciou. Spätná väzba bola pozitívna. Všetko sa to iba začína.

Ročník by mal začať v IK Oskarshamn, v klube švédskej najvyššej SHL.

Osemnásťročný center sa vyjadril aj k perspektíve prvého štartu v profilige: „Ešte sme sa o tom nebavili. Stanovujem si krátkodobé ciele, pokúsim sa dostať do NHL čo najskôr."

Dvorský na turnaji nastrieľal osem gólov. Rovnaký počet presných zásahov zaznamenal o dva roky na MS „osemnástok“ vo Švajčiarsku, kde Slováci v súboji o bronz vzdorovali favorizovanej Kanade, no napokon sa po prehre 3:4 po predĺžení museli uspokojiť so 4. miestom.

V roku 2021 patril medzi opory slovenského výberu, ktorý sa prebojoval až do finále, v ktorom podľahol rovesníkom z Ruska 2:7.

Dvorský pripomenul, že dôležitú rolu v jeho hokejovom živote zohráva reprezentácia. Prvýkrát sa zviditeľnil na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup, ktorému odborníci dávajú väčšiu vážnosť ako svetovému šampionátu kategórie hráčov do 18 rokov.

Som vďačný reprezentácii za to, kde som teraz. Je to iba začiatok a pravá drina sa začína," dodal Dvorský.

Hlinka Gretzky Cup naštartoval moju kariéru. Potom to boli MS do 18 a 20 rokov.

"Veľmi mi pomohli mládežnícke reprezentácie, bez toho by som určite nebol desiatka. Všetko je to iba začiatok.

Honzeka si vybralo z celkového 16. miesta Calgary Flames a sezónu by mal odohrať, rovnako ako v uplynulom ročníku, v kanadskej juniorskej WHL za Vancouver Giants.

"Mal som celkom vydarený development kemp, mal som aj pozitívnu spätnú väzbu od trénera a generálneho manažéra. Dostal som pár rád, čo mám zlepšiť, na čom pracujem.

Chcel by som prísť na hlavný kemp pripravený a zabojovať o miesto v hlavnom tíme," povedal Honzek, ktorý dostal po úvodnom kempe rady aj od asistenta generálneho manažéra Jaromea Iginlu, člena hokejovej Siene slávy v Toronte a legendy organizácie Calgary Flames: "Dostal som radu, ako zlepšiť moju strelu. Povedal mi, že moja strela je výborná, že je to niečo, v čom budem v NHL vynikať.

Radil mi, že niekedy dávam skôr dole rameno, čo skúsenejší brankári v NHL vidia, že idem strieľať. Pracujem na tom.

Určite je to niečo iné, keď vám to povie hráč s takým menom v NHL. Pre mňa to je česť, budem sa snažiť zobrať si jeho radu k srdcu."