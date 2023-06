Dvorský myslel po drafte na Demitru. Honzek smeruje k Ružičkovi

New York Rangers

"O meste a o ľuďoch som počul samé pozitívne veci. Neviem sa dočkať. Som vďačný, že vedenie klubu do mňa vložilo dôveru tým, že si ma vybralo."

"Je to neuveriteľné. Byť tu s mojou rodinou, sen sa stal skutočnosťou. Chicago je preslávený klub. Nemôžem sa dočkať toho, ako začnem pracovať," radoval sa.

Ako štvrtý šiel na pódium ďalší center Will Smith, ktorého si vybrali San Jose Sharks. Nasledovali prekvapenia - meno obrancu Davida Reinbachera vyhlásili Montreal Canadiens a ruského beka Dmitrija Simašova si vybrali Arizona Coyotes.

Dvojkou draftu sa stal prekvapivo Leo Carlsson. Adam Fantilli, o ktorom sa čakalo, že si ho vezme Anaheim, šiel až ako tretí do Columbusu.

Šok pri ruskej jednotke

Matvej Mičkov, o ktorom sa kedysi vravelo, že vyzve Bedarda v boji o jednotku draftu, napokon nebol ani najvyššie draftovaným Rusom. Zo siedmej pozície si ho vybrali Philadelphia Flyers.

"Teraz je pre mňa dôležité dosiahnuť cieľ, ktorý mal pre mňa môj otec: vyhrať Stanley Cup," povedal po drafte. "Moje najväčšie prianie je prísť do Philadelphie a pomôcť im vyhrať Stanley Cup. Viem, že čakali dlhú dobu. To je môj cieľ, to je dôvod, prečo tu idem."

Mičkov vyvolal kontroverzie. Hovorilo sa o jeho údajne arogantnej povahe a obavy vzbudzuje aj jeho dlhá zmluva v KHL. Manažment "letcov" si je svojou voľbou istý, Rus ich očaril. "Ak máme počkať, počkáme," vyjadril sa generálny manažér Daniel Briére.

Mičkov očakáva, že do NHL naskočí čoskoro.

"Extrémne šťastný" Dvorský

Meno prvého Slováka, Dalibora Dvorského, zaznelo na desiatej pozícii. Patrí St. Louis Blues, klubu, v ktorom naposledy spomedzi jeho krajanov pôsobil Jaroslav Halák.