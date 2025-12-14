Hlavaj dostal šancu a nesklamal. Pri svojom návrate do AHL vychytal čisté konto

Brankár Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild.
Brankár Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild. (Autor: X/Iowa Wild)
Slovenský brankár zneškodnil 28 striel súpera.

Slovenský brankár Samuel Hlavaj sa vrátil do tímu Iowa Wild v zámorskej AHL vo veľkom štýle.

Pri triumfe jeho tímu na ľade Manitoba Moose si udržal čisté konto a výraznou mierou tak prispel k víťazstvu 6:0. Slovenský brankár čelil 28 strelám súpera.

Hlavaj si týmto výkonom vyslúžil aj ocenenie pre druhú hviezdu duelu, prvou bol jeho spoluhráč z útoku Jack Peart, ktorý strelil jeden gól a na tri asistoval.

Pre slovenského brankára a možnú jednotku v tíme Vladimíra Országha na nadchádzajúcej zimnej olympiáde to bolo druhé čisté konto v AHL, prvé v tejto sezóne.

Iowe patrí v Západnej konferencii AHL posledné 17. miesto iba so siedmimi víťazstvami v 26 dueloch, Manitoba je na piatej priečke.

