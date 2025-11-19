VIDEO: Hlavaj hrdinom svojho tímu. Bol najlepším hráčom na ľade, chválil tréner

Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild.
Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild. (Autor: X/Iowa Wild)
Sportnet|19. nov 2025 o 07:37
ShareTweet0

Zneškodnil 23 striel súpera.

DES MOINES. V posledných dvoch zápasoch prehral, nedarilo sa mu. Slovenský brankár Samuel Hlavaj dokázal v noci na stredu zastaviť negatívnu sériu a výraznou mierou prispel k výhre svojho tímu Iowa Wild 3:1 nad Texas Stars.

Hlavaj v zápase zneškodnil 23 striel hostí, vrrátanie niekoľkých vyložených šancí. Za svoj chrbát pustil iba jeden puk z hokejky fínskeho útočníka Arttua Hyryho.

„Takýto výkon sme potrebovali. Jeho zákroky boli vynikajúce. Brankár je veľkou súčasťou hry a dnes bol najlepším hráčom na ľade," uviedol po zápase tréner Wild Greg Cronin.

VIDEO: Tréner Cronin chváli Samuela Hlavaja

Pre Hlavaja to bola tretia výhra v aktuálnej sezóne AHL. Doteraz nastúpil na osem zápasov, v ktorých inkasoval 25 gólov, čo je priemerne 3,13 gólu na jedno stretnutie. Percentuálnu mieru zákrokov si drží na hranici 88 percent.

Iowa patrí medzi najhoršie celky AHL. V 15 zápasoch si pripísali hráči Wild iba štyri výhry a získali 11 bodov.

V tabuľke Západnej konferencie im patrí predposledné 15. miesto, aj to vďaka dôležitej výhre nad posledným Texasom.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild.
    Samuel Hlavaj v drese Iowa Wild.
    VIDEO: Hlavaj hrdinom svojho tímu. Bol najlepším hráčom na ľade, chválil tréner
    dnes 07:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Hlavaj hrdinom svojho tímu. Bol najlepším hráčom na ľade, chválil tréner