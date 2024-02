Buček sa vracia do reprezentácie po viac ako dvoch rokoch. Ramsay: Zaslúži si príležitosť

Nepovažujem sa za lídra, uvidíme, ako to bude na ľade, líder môže byť každý. Nejaké skúsenosti však mám, preto verím, že si to sadne a podáme dobré výkony.

Pozícia lídra so sebou prináša zvýšený tlak, no člen elitného nitrianskeho útoku je podľa vlastných slov s touto pozíciou stotožnený.

Čo od neho očakávame, sú góly alebo minimálne gólové príležitosti, do ktorých sa dostane. Dúfame, že bude efektívny tak, ako je v extralige, čo by bolo skvelé," povedal Frühauf.

"Nemusím nikoho presviedčať, že tie výkony sú fantastické, pretože to ukazujú aj čísla. Budeme zvedaví, ako to zvládne na medzinárodnej úrovni.

Napokon si však na nomináciu musel počkať až do februára, no asistent trénera Peter Frühauf viackrát potvrdil, že realizačný tím jeho výkony sleduje.

Ja som sa prišiel sústrediť na tieto dva zápasy a absolútne by som to neriešil," povedal Buček, ktorý po šiestich dueloch v Nižnekamsku následne zamieril do českého Třinca a získal s ním majstrovský titul.

"Už sa na to nepozerám, je to za nami. Každý môže mať svoj osobný a slobodný názor.

Som rád, že som tu, hovorí Buček

"Buček je kvalitný hráč, akých na Slovensku veľa nie je. Takí by mali byť v hľadáčiku reprezentácie.

Myslím si však, že mal v decembri lepšiu formu než teraz," povedal pre MY Nitrianske noviny po oznámení nominácie český tréner Antonín Stavjaňa, ktorý Bučeka vedie pod Zoborom.

"Beriem to tak, ako to je. Či by som dostal pozvánku v decembri, alebo teraz, to je jedno.

Ostatní chalani, ktorí hrajú dobre vo svojich kluboch aj v iných súťažiach, pozvánku zatiaľ nedostali.

Som len rád, že som tu," reagoval Buček, ktorý počas kariéry odohral za národný tím 13 stretnutí a strelil v nich päť gólov.