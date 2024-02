Frühaufa šokovalo, že zraz reprezentácie je bez zmien. Premiéru môže zažiť kvarteto hráčov

Na žiadnom z predošlých zrazov v rámci prípravy na MS v Prahe a v Ostrave sa nestalo, že by realizačný tím nemusel robiť žiadnu zmenu.

"To je pre mňa úplný šok. Oproti plánovanej nominácii na Nemecký pohár bolo až 12 zmien.

V decembri ich bolo 7-8, teraz žiadna. Je to skvelé, nechcem to nejak zakríknuť, ale kiežby to bolo takto stále," uviedol pred úvodným tréningom asistent trénera Peter Frühauf.

Oba tímy sa pred dvojzápasom dohodli, že svoje kádre vyskladajú z hráčov do 25 rokov, teda s ročníkom narodenia 1998 a menej.

"My sa neradi bavíme, že robíme výber do 25 rokov. Keď zoberieme prierez výberov z predošlých akcií, tak máme vždy mladý tím okolo 25 rokov.

Náš výber je zložený z nových mien a mladších hráčov, ktorí v reprezentácii ešte neboli.

Myšlienka je jasná, chceme mať čo najširší záber smerom k MS, aby bol ´mech´ hráčov čo najväčší.

V prípade zranení a poklesu formy by sme vďaka tomu vedeli vytiahnuť iných hráčov," vysvetlil Frühauf.

VIDEO: Peter Frühauf