Zmena vo vedení Popradu. Novým športovým manažérom sa stal bývalý reprezentant

Richard Stehlík.
Richard Stehlík. (Autor: Facebook HK Poprad)
TASR|29. jan 2026 o 11:34
V drese národného tímu odohral 88 zápasov.

Novým športovým manažérom hokejového klubu HK Poprad sa stal Richard Stehlík.

Bývalý reprezentant Slovenska bude vo svojej funkcii zodpovedný za koncepciu, riadenie a rozvoj športovej stránky A-mužstva a juniorského tímu.

Účastník Tipsport ligy angažoval 41-ročného Stehlíka s cieľom prispieť k stabilnému a systematickému fungovaniu športovej oblasti.

Podľa oficiálnej klubovej webstránky prináša do klubu hráčske skúsenosti z domáceho aj zahraničného hokeja, prehľad o fungovaní profesionálnych súťaží a dôraz na systematickú prácu.

Počas hráčskej kariéry ho síce draftoval v roku 2003 Nashville Predators, ale v zámorskej profilige si napokon nezapísal ani jeden štart.

V reprezentačnom tíme Slovenska odohral 88 zápasov, v národných farbách sa predstavil na majstrovstvách sveta 2006 a 2007.

dnes 11:34
