Zmena vo vedení Popradu. Novým športovým manažérom sa stal bývalý reprezentant

Novým športovým manažérom hokejového klubu HK Poprad sa stal Richard Stehlík.
Bývalý reprezentant Slovenska bude vo svojej funkcii zodpovedný za koncepciu, riadenie a rozvoj športovej stránky A-mužstva a juniorského tímu.
Účastník Tipsport ligy angažoval 41-ročného Stehlíka s cieľom prispieť k stabilnému a systematickému fungovaniu športovej oblasti.
Podľa oficiálnej klubovej webstránky prináša do klubu hráčske skúsenosti z domáceho aj zahraničného hokeja, prehľad o fungovaní profesionálnych súťaží a dôraz na systematickú prácu.
Počas hráčskej kariéry ho síce draftoval v roku 2003 Nashville Predators, ale v zámorskej profilige si napokon nezapísal ani jeden štart.
V reprezentačnom tíme Slovenska odohral 88 zápasov, v národných farbách sa predstavil na majstrovstvách sveta 2006 a 2007.