Záujem Slovana ho nepresvedčil. Pánik sa rozhodol pokračovať v Rusku

TASR|29. sep 2025 o 12:38
Znovu bude pôsobiť v Jaroslavli.

JAROSLAVĽ. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik podpísal novú zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny s aktuálnym šampiónom KHL Lokomotivom Jaroslavľ.

V minulom ročníku si 34-ročný útočník pripísal v drese Lokomotivu 12 kanadských bodov v 29 zápasoch základnej časti a ďalšie štyri body pridal v 15 dueloch play off.

Pánik sa po dlhoročnom pôsobení v zámorí vrátil do Európy v lete 2022 a odvtedy hral aj za Lausanne, Třinec, Pardubice a bratislavský Slovan.

Práve Slovan sa o skúseného útočníka zaujímal aj v lete. „S Rišom komunikujem, ale to je čisto na jeho rozhodnutí. Nechám to na ňom, či to bude zase zahraničie, ale verím, že doma sme jediný adept na jeho získanie,“ vravel manažér Lukáš Havlíček.

