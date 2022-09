Definitívny koniec v NHL? Pánik nie je v kempe New Yorku Islanders

Martinský rodák má s klubom platnú zmluvu ešte na jeden rok. Poberá priemerný plat 2,75 mil. dolárov, a to aj v AHL, keďže je jeho kontrakt jednocestný.

NEW YORK. Meno Richarda Pánika nefiguruje na súpiske New Yorku Islanders v predsezónnom kempe. Dôvod absencie slovenského útočníka nie je oficiálne známy.

Za Islanders, kde bol vymenený v júli 2021 z Detroitu, odohral len štyri stretnutia so ziskom jednej asistencie. Zvyšok ročníka 2021/22 strávil v AHL. Najprv v Bridgeporte, neskôr v Chicagu, kde bol na hosťovaní a vyhral Calder Cup.

Už vlani s Pánikom v prvom mužstve príliš nepočítali, a to ani pri absencii mnohých hráčov z dôvodu nákazy Covidom-19. Isles navyše v úvode ročníka zažili hlbokú krízu, no ani to nepomohlo Slovákovi dostať stabilnú pozíciu v hlavnom tíme.

Generálny manažér Lou Lamoriello v posledných dňoch podpísal iného krídelníka, ktorý zabojuje o miesto v NHL namiesto Pánika - Rusa Nikitu Sošnikova.