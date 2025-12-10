Vianočný Kaufland Cup sa začína. Kde sledovať zápas Slovensko - Nórsko?

Slovenská hokejová reprezentácia sa predstaví na tradičnom domácom turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025.
Zverenci trénera Vladimíra Országha na ľade v Banskej Bystrici zavŕšia prípravu na februárové zimné olympijské hry.
Prvý súper Slovákov bude v stredu 10. decembra Nórsko. Zápas sa začne o 18:00, v televízii ho odvysiela stanica JOJ Šport a nájdete ho aj na platforme JOJ Play.
Slováci následne odohrajú duel v piatok 12. decembra proti Lotyšsku, ktorým zakončia turnaj.
Slovenská reprezentácia na Vianočnom Kaufland Cupe obhajuje prvenstvo z posledných troch ročníkov.
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025
Brankári: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)
Obrancovia: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)
Útočníci: Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec), Andrej Kukuča (Banská Bystrica)