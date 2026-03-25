Cítim sa hrozne, že to tak dopadlo, vraví Gudas. Matthewsa zraniť nechcel, komunikoval s ním

Radko Gudas si už odpykal svoj trest za faul kolenom na kapitána Toronta Maple Leafs Austona Matthewsa.
V noci na stredu už nastúpil na ľade Vancouveru, kde jeho Anaheim vyhral 5:3.
Matthews už podstúpil operáciu postranného väzu v kolene a sezóna sa pre neho skončila.
Český obranca sa vyjadril, že kapitána Toronta kontaktoval a povedal mu, že jeho zámer nebol zraniť ho.
„Musím sa z toho poučiť. Spojil som sa s ním a rozprávali sme sa. Nikdy nechcem vidieť niekoho zraneného, cítim sa za to zle,“ komentoval situáciu Gudas.
Povedal aj to, že rešpektoval rozhodnutie NHL, kvôli ktorému musel vynechať päť duelov, počas ktorých nepoberal plat. Viacerým fanúšikom aj expertom sa však tento trest javil ako nízky.
„Štve ma, ako to skončilo, nikdy nechcem nikoho zraniť,“ hovoril Gudas. „Hráme zápasy s veľkým nasadením a intenzitou a nikdy nejdem na ľad s tým, že chcem niekomu ublížiť. Cítim sa hrozne, že to takto dopadlo. Zameral som sa na ten súboj a nanešťastie som trafil koleno.“
Kapitán Anaheimu má za sebou dlhú históriu suspendácií. Za svoje zákroky vynechal už 26 duelov NHL. Trest za faul na Matthewsa je však prvý od roku 2019, keď sa previnil proti Nikitovi Kučerovovi.
„Snažil som sa ostať na tej dobrej strane. Dlhý čas sa mi to darilo, od predošlého incidentu uplynulo sedem rokov. Robím všetko v mojich silách, aby som sa vyhol podobným zákrokom. Chcem hrať tvrdo, ale v rámci pravidiel,“ povedal Čech.
VIDEO: Faul Gudasa na Matthewsa
„Myslím si, že každý hráč sa musí rozvíjať počas svojej kariéry, zlepšovať sa v každom aspekte svojej hry, aby zotrval v lige a na vrchole. Takže áno, určite sa aj ja vyvíjam a učím.“
Gudas sa v posledných mesiacoch v Kanade stal verejným nepriateľom. Okrem Matthewsa zranil aj Crosbyho. Kanadskému kapitánovi ukončil olympijský turnaj v Miláne, keď mu tiež spôsobil zranenie kolena. Jeho zákrok na Crosbyho bol však čistý.
Prvé štyri zápasy po návrate do diania Gudas absolvuje proti kanadským tímom.
Nastúpil už vo Vancouveri a teraz ho čakajú duely v Calgary a Edmontone. Potom sa 30. marca stretne s Torontom. Fanúšikovia očakávajú na ľade napätie.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: