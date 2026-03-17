Rulík sa po konci v reprezentácii vráti do extraligy. Povedie tradičný klub

Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík od budúcej sezóny povedie Kladno. Od národného tímu s ním prídu asistenti Marek Židlický a Ondřej Pavelec.
Klub o o tom informoval na sociálnych sieťach. Rulík dnes oznámil, že pri reprezentácii skončí po májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
V realizačnom tíme Kladna zostanú ako asistenti Radek Jirátko a Tomáš Plekanec, ktorý je zároveň športovým riaditeľom klubu.
Na konci minulého roka nahradil v úlohe hlavného kouča Davida Čermáka a doviedol tím do predkola play off, v ktorom Rytieri vypadli až po veľkom boji 2:3 na zápasy s pražskou Spartou.
"S chlapcami z nároďáku som sa na lavičke stretol pred tromi rokmi. Máme dobrú partu, dlhodobo nám to spolu funguje a sadli sme si aj ľudsky. Keď mi potom (majiteľ klubu) Tomáš Drastil ponúkol u Rytierov pozíciu športového riaditeľa Rytierov, bolo pre mňa prirodzené osloviť aj Radima Rulíka, Marka Židlického a Ondreja Pavelca. Som rád, že ich zaujala kladenská vízia a že sa nám podarilo spoluprácu dotiahnuť, "povedal Plekanec.
Rulík sa rozhodol pri reprezentácii skončiť, aj keď dostal ponuku predĺžiť zmluvu o ďalšie dva roky.
Šesťdesiatročný kouč, ktorý predvlani oslavoval s českým tímom v Prahe titul majstra sveta, sa chcel vrátiť ku každodennej práci v klube.
V extralige viedol naposledy v sezóne 2022/23 Pardubice. V minulosti trénoval aj Mladú Boleslav a Litvínov, s ktorým vybojoval v roku 2015 extraligový titul.