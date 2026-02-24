Hokej spája slovenský národ. Pellegrini pochválil výkony reprezentácie na olympiáde

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok v Bratislave navštívil sídlo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Poďakoval sa funkcionárom a členom slovenskej hokejovej výpravy za kvalitnú reprezentáciu krajiny na uplynulých XXV. Zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
„Som veľmi rád, že hokej má tú moc a spája slovenský národ,“ pochválil prezident vystúpenia slovenských hokejistov na olympijskom turnaji, na ktorom v silnej medzinárodnej konkurencii obsadili štvrté miesto. Ocenil tiež, že do slovenského tímu boli prizvaní hráči zo všetkých svetových hokejových súťaží.
P. Pellegrini sa na stretnutí so zástupcami zväzu zaujímal o aktuálnu situáciu slovenského hokeja na domácej i medzinárodnej úrovni, súčasnú členskú základňu, možnosti jej rozširovania či finančné dotácie.
Prezident SR podporuje SZĽH v dlhodobej stratégii pracovať najmä s mládežou a zveľaďovať športovú infraštruktúru tak, aby sa zlepšili podmienky pre rast úspešnej generácie hokejistov.
„Šancu má dostať ten, kto disponuje talentom, nie peniazmi,“ zdôraznil prezident SR. Mrzí ho, že vláda SR nepokračovala v projekte budovania hokejových akadémií na stredných školách v každom krajskom meste po vzore Trenčína, ktorý odsúhlasil v roku 2020 kabinet pod jeho vedením.
SZĽH informoval prezidenta SR, ako sa napĺňajú strategické ciele rozvoja hokeja od roku 2021 do roku 2030. Štatistické údaje ukazujú, že kým v roku 2021 bolo na Slovensku registrovaných 8355 hráčov, v roku 2025 ich je už 12 585.
Rovnako stúpol aj počet hokejových trénerov z 895 na 1205, zvýšil sa počet ľadových plôch a zlepšilo sa materiálne vybavenie hráčov.
V záujme zväzu je takisto posilniť ženský hokej a v budúcnosti rozbehnúť dievčenskú hokejovú ligu. TASR informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.