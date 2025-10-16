Prešov výrazne obmnieňa legionárov. Skončili traja, do obrany prichádza Švéd

TASR|16. okt 2025 o 12:20
Nová posila odohrala minulú sezónu na Liptove.

PREŠOV. Defenzívu hokejového klubu HC Prešov vystuží švédsky obranca Erik Ullman.

Účastník Tipsport ligy to oznámil na svojej facebookovej stránke, kde zároveň informoval aj o odchode trojice hráčov. Po vzájomnej dohode končia v tíme legionári Miks Tumanovs, Zach Taylor a Dante Hannoun.

Dvadsaťosemročný Ullman odohral väčšinu kariéry v rodnom Švédsku, tamojšiu najvyššiu súťaž SHL si vyskúšal v drese MODO Hockey.

Po zastávke vo Švajčiarsku v tíme HCV Martigny spoznal aj slovenský ľad.

Do Liptovského Mikuláša zavítal na konci ročníka 2023/24 a následne v ňom odohral aj celú sezónu 2024/2025. Počas nej nazbieral 29 kanadských bodov (5+24) v 46 zápasoch základnej časti.

Kanaďan Taylor nastúpil v tomto ročníku za Prešov v deviatich stretnutiach, v ktorých zaznamenal jeden gól a tri asistencie.

Jeho krajan Hannoun, ktorý vlastní aj taliansky pas, si v rovnakom počte zápasov pripísal jednu asistenciu. Lotyš Tumanovs strelil od začiatku sezóny dva góly.

dnes 12:20
