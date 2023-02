Divoký záver v Prešove. Ako som ho prežíval? Tabletkovo, vravel Faith

PREŠOV. Nedá sa povedať, že by to bol jednoznačný zápas, ale Nitra v ňom značný čas držala opraty v rukách.

„Dlho sme boli slabším mužstvom na puku, ale taktickou hrou a bojovnosťou sme to zvládli. Čakali sme na svoju šancu, a tá prišla. To, čo sme predviedli v závere by sa však nemalo stávať. O to viac teší víťazstvo, veľmi sme ho potrebovali,“ vravel Faith.

Obrat v skóre zariadil dvoma gólmi skúsený 31-ročný ruský krídelník v službách Prešova Alexander Avcin.

Najprv tečoval strelu najlepšieho strelca celej súťaže Maxa Gerlacha, následne predviedol šikovné ruky po prihrávke rovnakého spoluhráča.