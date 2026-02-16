Prešov sa už sústredí na baráž. Tím posilní kanadský obranca

Hokejový klub HC Prešov angažoval 26-ročného kanadského obrancu Parkera Gavlasa, pre ktorého to je prvé európske pôsobisko.
Posledný tím tabuľky Tipsport ligy to oznámil v pondelok na sociálnej sieti.
Gavlas odohral v prebiehajúcej sezóne zámorskej ECHL za Bloomington Bison 42 zápasov, v ktorých si pripísal 6 gólov a 6 asistencií.
„K mužstvu sa pripojí v priebehu tohto týždňa a bude mať dostatok času na prípravu s tímom pred záverečnými bojmi o udržanie sa v najvyššej súťaži.
V tejto fáze sezóny ide primárne o nastavenie tímu na kľúčovú časť - baráž. Nebude to ľahké, ale bude to naše,“ napísal HC Prešov.