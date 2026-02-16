Prešov sa už sústredí na baráž. Tím posilní kanadský obranca

Radosť hokejistov Prešova
Radosť hokejistov Prešova (Autor: TASR)
TASR|16. feb 2026 o 10:43
ShareTweet0

V Európe si zahrá prvýkrát.

Hokejový klub HC Prešov angažoval 26-ročného kanadského obrancu Parkera Gavlasa, pre ktorého to je prvé európske pôsobisko.

Posledný tím tabuľky Tipsport ligy to oznámil v pondelok na sociálnej sieti.

Gavlas odohral v prebiehajúcej sezóne zámorskej ECHL za Bloomington Bison 42 zápasov, v ktorých si pripísal 6 gólov a 6 asistencií.

„K mužstvu sa pripojí v priebehu tohto týždňa a bude mať dostatok času na prípravu s tímom pred záverečnými bojmi o udržanie sa v najvyššej súťaži.

V tejto fáze sezóny ide primárne o nastavenie tímu na kľúčovú časť - baráž. Nebude to ľahké, ale bude to naše,“ napísal HC Prešov.

Facebook príspevok

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Radosť hokejistov Prešova
Radosť hokejistov Prešova
Prešov sa už sústredí na baráž. Tím posilní kanadský obranca
dnes 10:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov sa už sústredí na baráž. Tím posilní kanadský obranca