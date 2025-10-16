Na farme hrá 11 Slovákov, všetci majú rovnaký cieľ. Aká je šanca, že sa predstavia v NHL?

BRATISLAVA. Keď krátko pred začiatkom MS v hokeji 2025 slovenskí hokejisti pôsobiaci v NHL odmietli účasť, pozornosť fanúšikov smerovala do druhej najvyššej zámorskej súťaže - AHL.
Na farme vtedy korčuľovalo niekoľko Slovákov, ktorí mali možnosť pripojiť sa k reprezentácii. Až sedem z nich nakoniec aj prišlo.
Na začiatku sezóny 2025/26 je na súpiskách tímov v American Hockey League 11 slovenských hokejistov. Všetci majú rovnaký cieľ - prebojovať sa do NHL.
Zväčša ide o mladých hráčov, ktorí majú sľubne rozbehnutú kariéru a len kúsok chýba, aby sa tam dostali.
Na farme začína deväť útočníkov, jeden obranca a jeden brankár. Najstarším v zostave Slovákov je Pavol Regenda (26), najmladším Juraj Pekarčík (20), ktorý je zároveň aj jediným nováčikom.
Prvú celú sezónu v lige odohrajú aj Jozef Viliam Kmec a Martin Mišiak, ktorí však už v minulosti odohrali niekoľko duelov.
Iba dvaja zo slovenskej enklávy - Pavol Regenda a Dalibor Dvorský - si už zahrali aj v NHL.
Kto sú Slováci v AHL a majú šancu dostať sa v tejto sezóne medzi najlepších?
Dalibor Dvorský
Šanca na povolanie do NHL: 90 percent
V minulej sezóne už debutoval v NHL, za St. Louis odohral dve stretnutia bez zisku bodu. Dvorského cieľom bolo prebojovať sa do prvého tímu aj teraz, ale potreboval dobrý tréningový kemp, no ten mu veľmi nevyšiel, a tak sezónu 2025/26 začne na farme.
V príprave odohral štyri zápasy, strelil gól a pripísal si aj asistenciu, ale ani v jednom stretnutí herne nedominoval a neprevyšoval silnú konkurenciu v tíme.
Faktom zostáva, že St. Louis majú v útoku relatívne nabitý tím hráčmi, ktorí majú „väčšie" zmluvy aj skúsenosti.
Okrem toho klub má isté očakávania, ciele a ambície vyhrávať, preto v prvých dvoch útokoch, kde by mal Dvorský hrať o niekoľko rokov, nie je zatiaľ miesto pre skúšanie mladíkov.
Jeho zotrvanie v Springfielde ale nemusí byť na celú sezónu, čo v podstate potvrdil aj generálny manažér Blues Doug Armstrong. „Len preto, že hráč nie je s Blues 9. októbra, neznamená, že s nimi nebude napríklad 9. novembra."
Dvorský v tejto sezóne takmer s určitosťou dostane priestor aj v NHL, ale záležať bude na jeho forme a výkonnosti celého tímu Blues.
Juraj Pekarčík
Šanca na povolanie do NHL: 40 percent
Dvorského spoluhráčom na farme St. Louis je Juraj Pekarčík, dvojička z reprezentácie. Obaja mladíci si na ľade veľmi dobre rozumejú a na úspešnú spoluprácu by radi nadviazali aj v AHL.
V prvom zápase sa spolu na ľade nestretli, Dvorský bol centrom druhej formácie, Pekarčík krídelníkom štvrtého.
Svoj debut v AHL ale okorenil výstavným gólom, čo určite zaujalo aj vedenie prvého tímu, do ktorého má ale v tejto sezóne malú šancu nakuknúť.
VIDEO: Prvý gól Juraja Pekarčíka v AHL
Pekarčík strávil posledné dve sezóny v juniorskych súťažiach (USHL a QMJHL), kde sa mu herne darilo. Farmársky tím St. Louis je tak pre neho správnou rozvojovou zastávkou na ceste do NHL.
Povolanie do prvého tímu by si vyžadovalo buď sériu zranení v prvom tíme, alebo výraznejší progres v AHL. Aktuálne je veľmi pravdepodobné, že klub mu dá čas na rozvoj na farme.
Filip Mešár
Šanca na povolanie do NHL: 35 percent
Dve nevydarené sezóny s niekoľkými zraneniami znamenajú, že Filip Mešár sa v hierarchii talentov Canadiens od draftu v roku 2022 výrazne prepadol. Jeho pozícia a budúcnosť v klube je tak neistá.
Druhá sezóna v Lavale bude preto rozhodujúca. Jeho cieľom nebude prebojovať sa do NHL, aj keď za určitých okolností to bude možné, ale stabilizovať výkonnosť a ukázať schopnosti, vďaka ktorým ho Montreal draftoval v 1. kole.
„Posledné dva roky neboli také, aké som si predstavoval. Boli tam vzostupy aj pády, trochu smoly, ale každý rok je príležitosťou niečo dokázať, niečo ukázať vedeniu," hovoril Mešár na kempe nádejí.
Dodal, že sa chce zlepšiť v produktivite, ale taktiež aj v bojovnosti a nasadení. Novinárom povedal, že by sa aj pobil a hneď v príprave AHL sa mu to aj podarilo.
Video: Bitka Filipa Mešára v príprave
Mešár chce v tvrdej konkurencii vedeniu Montrealu ukázať, že má na to, aby sa presadil v NHL. A zrejme to plánuje v ročníku dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Aj takými, na ktoré nie je okolie úplne zvyknuté.
Adam Sýkora
Šanca na povolanie do NHL: 65 percent
Aj keď má stále len 21 rokov, v AHL bude patriť už medzi skúsených hokejistov. Na farme New Yorku Rangers ho čaká tretia kompletná sezóna, opäť s najvyššími ambíciami.
Ako sám hovorí, od NHL nie je ďaleko, ale z reálneho pohľadu ani veľmi blízko. Rangers patria medzi tímy, ktoré majú „hore" dostatok kvalitných a preverených hráčov, cez ktorých bude náročné sa presadiť.
Jadro tímu ale pomaly starne a je možné, že tím, ktorý ešte nedávno hovoril o Stanleyho pohári, sa bude už v tomto ročníku prepadať tabuľkou a práve vtedy by mohla prísť aj šanca pre usmievavého útočníka.
Sýkora na farme nepatrí medzi najproduktívnejších, ale jeho prednosti tkvejú v energickosti, napádaní a hre v oslabení. Profiluje sa ako hráč do tretej či štvrtej formácie, čo môže byť o pár rokov jeho veľká výhoda.
Pavol Regenda
Šanca na povolanie do NHL: 70 percent
Najstarší a aj najskúsenejší Slovák v AHL. Regenda má za sebou už 19 zápasov medzi najlepšími a odštartuje štvrtú zámorskú sezónu.
V tej minulej bol vymenený z Anaheimu do San Jose, no šance v prvom tíme sa nedočkal ani v jednom klube.
Čoraz viac tak silneli špekulácie, že sa vráti do Európy. Sám ale povedal, že zostať za morom bola pre neho priorita. „Chcem ešte živiť sen o NHL, lebo keby som odtiaľ teraz odišiel, tak už sa tam asi nevrátim," povedal pre Sportnet.
Regenda už nie je mladíkom, ako zvyšok Slovákov, ale skúseným hráčom na hranici NHL a AHL. Vlaňajší záver sezóny mal dobrý, no potrebuje na neho nadviazať od úvodu nového ročníka.
Pre mladý tím San Jose môže byť užitočný najmä v situácii, keď bude potrebovať fyzicky silného a spoľahlivého krídelníka do tretej či štvrtej formácie.
Môžeme predpokladať, že Regenda dostane aspoň krátkodobú šancu v NHL, len ak zaujme stabilnou formou na farme.
„V NHL nemáte priestor na chyby. Keby som hral konštantne výborne, určite by som sa tam dostal, ale podávam kolísavé výkony. Snažím sa na tom pracovať. Mám psychológa, mentálneho trénera. Za poslednú sezónu som to zlepšil, uvidíme čo bude," dodal.
Samuel Hlavaj
Šanca na povolanie do NHL: 50 percent
Jediný slovenský brankár pôsobiaci v súťaži má pred sebou druhú sezónu v zámorí. Tá prvá bola ako jazda na horskej dráhe.
Po rozporuplnom začiatku sa ocitol aj v nižšej ECHL, ale v závere ročníka exceloval a stal sa jednotkou na farme. Dobrú formu potom ukázal aj na MS v hokeji, kde si udržal viac ako 91 percentnú úspešnosť zákrokov.
Po tom, čo na jar tohto roku ukončil kariéru Marc-André Fleury, Hlavajova pozícia v organizácii Minnesoty stúpla.
Prvý tím sa bude spoliehať na švédsku dvojicu Filip Gustavsson - Jesper Wallstedt, na farme bude spolu so Slovákom 30-ročný Cal Petersen.
Hlavaj by tak mohol byť v tejto sezóne povolaný do NHL, bude však potrebovať súhru viacerých okolností a možno aj trochu šťastia.
Prioritou tak zostáva, aby podával solídne výkony na farme a udržal si tam post jednotky. Prvý zápas ročníka mu ale nevyšiel. Proti Rockfordu inkasoval až šesť gólov.
Martin Chromiak
Šanca na povolanie do NHL: 50 percent
Na debut v najlepšej lige sveta čaká už tri roky. Sezóna 2025/26 bude pre 23-ročného útočníka rozhodujúca v tom, či ešte zotrvá v zámorí alebo skúsi šťastie v Európe.
Chromiak už nebol chránený nováčikovskou zmluvou a pred štartom ročníka podpísal s Los Angeles jednoročný dvojcestný kontrakt.
Podľa predpokladov začal v AHL, kde hneď v úvodných dvoch zápasoch jedenkrát skóroval. Zároveň však musí preukázať, že v talóne má viac než len dobrú strelu. V tíme musí byť ťahúňom a dôležité bude, aby si udržal stabilnú formu počas celej sezóny.
Šanca z LA môže prísť hocikedy a je dobré byť na ňu pripravený.
Jozef Viliam Kmec
Šanca na povolanie do NHL: 20 percent
Prekvapenie minulého ročníka. Kmec dostal pozvánku na kemp od klubu Vegas Golden Knights a klub zaujal natoľko, že mu dali aj nováčikovskú zmluvu.
Dvadsaťjederočný obranca odštartuje svoju premiérovú sezónu v AHL, hoci už vlani si v nej pripísal tri stretnutia po tom, čo dominoval v juniorskej WHL.
Očakáva sa jeho prirodzený posun v kariére, no zároveň bude zaujímavé sledovať, ako si urastený bek bude počíňať medzi seniormi, kde doteraz ešte nikdy nehral.
Vegas tento rok patria medzi favoritov na zisk Stanleyho pohára a preto povolanie Kmeca do prvého tímu bude skôr zbožným želaním ako realitou. V budúcnosti by ale mohol dostať niekoľko príležitostí.
Jakub Demek
Šanca na povolanie do NHL: 40 percent
Spoluhráčom Kmeca na farme bude aj Jakub Demek, rovnako Košičan. Hoci bol už viackrát povolaný do prvého tímu Vegas a trénoval s hviezdami ako Jack Eichel, šancu v ostrom zápase ešte nedostal.
V príprave odohral za „zlatých rytierov" tri zápasy, ale nebodoval a v poslednom z nich sa dokonca zranil, v dôsledku čoho doteraz neodohral súťažný duel.
Ak sa dá zdravotne dokopy a v AHL bude predvádzať stabilné výkony, debut v NHL by mu tento rok mohol vyjsť. Už v minulosti patril medzi prvých náhradníkov.
Martin Mišiak
Šanca na povolanie do NHL: 20 percent
Nováčikom v AHL bude tento ročník aj Martin Mišiak, mladý útočník v službách Chicaga. Aj keď v lige odohral zápas už pred dvoma rokmi, vlani šancu nedostal.
Sezónu strávil v juniorskom tíme Erie Otters v OHL a v 60 zápasoch mal takmer bod na zápas.
Farmársky tím Chicaga by mu mal poskytnúť priestor na ďalší posun v kariére. V 21 rokoch dostane prvýkrát šancu medzi profesionálmi a bude otázne, ako sa s príležitosťou popasuje.
Povolanie do prvého tímu sa neočakáva, no Blackhawks patria medzi najhoršie celky v lige a často menia zostavu. Prioritou pre Mišiaka bude ale udržať sa v AHL a podávať tam stabilné výkony.
Maroš Jedlička
Šanca na povolanie do NHL: 10 percent
Posledným Slovákom, ktorý bude pôsobiť v AHL je Maroš Jedlička. Šikovný Trnavčan skúšal šťastie v zámorí už predvlani, no po drafte, v ktorom si ho vybralo Colorado na konci 7. kola, sa zranil a neodohral ani jeden súťažný zápas.
Vlani odštartoval sezónu v Komete Brno. Hoci sa Colorado vzdalo práv na Jedličku, v novembri po 22-ročnom forvardovi siahol rezervný tím Avalanche. V drese tímu Colorado Eagles nastúpil do 18 stretnutí, v ktorých zaznamenal tri góly a dve asistencie.
Ročnú zmluvu v AHL podpísal aj pred touto sezónou. Ako jediný Slovák na farme nemá kontrakt s klubom NHL, a tak jeho povolanie do najlepšej ligy sveta je nateraz takmer nemožné.
