Edmonton získal skúseného obrancu. Chicago dostalo za neho draftový výber

Edmonton niekoľko dní pred piatkovou uzávierkou prestupov v NHL získal z Chicaga Blackhawks skúseného obrancu Connora Murphyho.
Blackhawks za tridsaťdvaročného hokejistu dostali výber v druhom kole draftu v roku 2028. O transakcii výmene informovala webová stránka súťaže.
Murphymu po sezóne vyprší štvorročná zmluva a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Polovicu z jeho ročného platu vo výške 4,4 milióna dolárov bude naďalej platiť Chicago.
Murphy, ktorý koncom marca oslávi 33. narodeniny, odohral v tejto sezóne za Blackhawks 60 zápasov. Nazbieral 13 bodov a s 87 zblokovanými strelami bol najlepší v tíme.
Rodák z Bostonu odohral od roku 2013 v NHL 805 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 47 gólov a 126 asistencií. Pred pôsobením v Chicagu hral za Phoenix/Arizonu.
V drese americkej reprezentácie sa Murphy stal majstrom sveta do 18 aj 20 rokov, zo seniorských majstrovstiev sveta má vo svojej zbierke dve bronzové medaily.
