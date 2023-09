Vedú najlepšie hokejové kluby na Slovensku. Čo prezradili Sportnetu?

Po lete sa na slovenské klziská opäť vracia hokejová extraliga. V Sportnete sme sa na to poctivo pripravovali a priniesli sme vám rozhovory s vedením každého z dvanástich klubov najvyššej súťaži. V tomto článku ich nájdete na jednom mieste. Kluby sú zoradené podľa umiestnenia v minulej sezóne. HC Košice Košičania obhajujú titul a opäť patria k najväčším favoritom. "Opäť máme najvyššie ambície, snáď budeme zdraví, aby sme tento cieľ dokázali splniť," povedal manažér klubu Gabriel Spilar. "Myslím si, že sme lepší ako minulý rok."

HKM Zvolen Zvolen má za sebou tri medailové sezóny a tradične bude patriť k ašpirantom na úspech. "Posledné tri, štyri roky hovoríme, že chceme tie najvyššie priečky a radi by sme opäť hrali finále," povedal manažér klubu a majster sveta z roku 2002 Ladislav Čierny.

HK Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves napísala v minulej sezóne senzačný príbeh. V semifinále podľahli Zvolenu 3:4 na zápasy a nakoniec skončili tretí. "Hráčov láka naša práca. Vedia, ako sa správame a že naše slovo vždy platí. Peniaze nikdy nemeškali. Práve naopak, ak nám to diváci vrátia, tak sa snažíme navyšovať prémie," hovoril v rozhovore manažér klubu Richard Rapáč. "Robíme to so srdiečkom. To však vie celé Slovensko."

HK Dukla Ingema Michalovce Michalovce boli po základnej časti na ôsmom mieste. V play-off ale porazili Trenčín a Slovan a Košiciam podľahli až po siedmich zápasoch. Tento rok sa posilnili zvučnými menami a túžia po väčšom úspechu. "Tento klub vedú perfekcionisti, ktorí majú víziu a chcú mať len tie najlepšie výsledky. Preto mám nádej, že sa môžeme dostať aj ďalej," povedal pred sezónou športový manažér klubu Marek Mašlonka.

HC Slovan Bratislava Slovan Bratislava má pred sebou veľkú úlohu. Vo vyrovnanej lige sa pokúsia odčiniť vlaňajší neúspech, ktorým bolo vypadnutie vo štvrťfinále. "Chceme, aby sme hrali dynamickejšie, rýchlejšie a boli sme lepší v osobných súbojoch. To sú základné veci, ktoré v tíme v minulej sezóne chýbali," tvrdí v rozhovore pre Sportnet športový riaditeľ klubu Oto Haščák.

HC ’05 Banská Bystrica V rokoch 2015 až 2020 patrila Banská Bystrica k elite extraligy. Dvakrát prehrali vo finále a následne trikrát ligu vyhrali. Rok po tom ovládli základnú časť, ale kvôli Covidu sa play-off nehralo. V posledných troch sezónach sa ale nevedeli dostať cez štvrťfinále. Zmení sa to tento rok? "Hranica úspechu a neúspechu bola veľmi veľmi tenká. Nemyslím si, že toto bol neúspech," hodnotil minulý ročník manažér klubu Ľuboš Pisár.

HC Mikron Nové Zámky Nové Zámky majú za sebou najúspešnejšiu sezónu v klubovej histórii. Po základnej časti obsadili šieste miesto a postúpili priamo do štvrťfinále. "Chceme prekonať náš najlepší výsledok a pevne veríme, že sa nám to nasledujúcu sezónu podarí," vyjadril sa pre Sportnet manažér Imre Valášek. "Možno budú dva, tri tímy, ktoré budú hore, ale bude tam šesť či sedem mužstiev, ktoré budú až do posledného zápasu bojovať o prvú šestku. Dúfame, že budeme medzi týmito tímami. Nechceme byť len do počtu."

HK Nitra Po postupe do finále v roku 2022 bola pre Nitru minulá sezóna krutá facka. Klub musel bojovať na hranici vypadnutia a postup do predkola play-off si vybojoval až v poslednom kole. "Verím, že budeme čo najvyššie. Veľa bude záležať od toho, ako sa bude dariť legionárom," hovorí pred novou sezónou prezident klubu Miroslav Kováčik. "Nielen u nás, ale i v ostatných mužstvách, pretože oni sú tí rozdieloví hráči. Do ligy prišlo mnoho zahraničných hráčov a nevieme, komu ako sadne prostredie."

HK Poprad Veľkým neúspechom bola aj sezóna Popradu. Kamzíci nenaplnili očakávania a klub do budúcej sezóny zmenil filozofiu, ambície majú opäť vysoké. "Nie som bežec, ktorý sa postaví na trať a chce byť piaty, šiesty, či ôsmy," hovorí šéf klubu Ľudovít Jurinyi.



HK Dukla Trenčín Hokejová bašta z Trenčína má za sebou roky bez úspechu, svedčí o tom aj minuloročné desiate miesto, ktoré obsadili druhý rok po sebe. "Konečne budeme mať pokoj a zázemie. Minulý rok sme boli takým kočovným tímom. Prvý zápas v Trenčíne sme hrali až v polovici februára," povedal v rozhovore prezident klubu Miloš Radosa. "Tento rok máme dostatočnú kvalitu a budeme doma. Podmienky sú omnoho lepšie, a tak verím, že to využijeme."

HK 32 Liptovský Mikuláš Od návratu do extraligy skončil Liptovský Mikuláš štyrikrát posledný a trikrát predposledný. Po minulej sezóne klub zmenil majiteľa a celé vedenie. "Náš hlavný cieľ je hrať dobrý hokej a postúpiť do play-off, aby aj fanúšikovia v Liptovskom Mikuláši videli, že hokej chceme robiť na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Budeme tvrdo pracovať na tom, aby tu boli spokojní a aby sme dobre reprezentovali hokejový klub," hovoril o ambíciách generálny manažér klubu Tibor Višnovský.