Popradčania si užili Pohár Dušana Pašeka, Brejčák na babské reči neverí

POPRAD. Popradčania zvládli aj posledný zápas základnej časti, v ktorom vo vynikajúcej atmosfére zvíťazili v derby nad Spišskou Novou Vsou. Po zápase si spolu s fanúšikmi plnými dúškami vychutnali historický klubový úspech a prvýkrát dvihli nad hlavy Pohár Dušana Pašeka. Odštartoval to kapitán Daniel Brejčák. Napriek tradícii, podľa ktorej sa tohto pohára hokejisti pred štartom play off nedotýkajú, zdvihol ho nad hlavu a odniesol svojim spoluhráčom.

„Rozhodol som sa sám, nejako sme o tom nehovorili. Nie som poverčivý, verím v Boha a verím tomuto mužstvu a myslím si, že sú to také babské reči,“ vysvetľoval netradičné rozhodnutie.

Nadviazal naňho aj najlepší strelec základnej časti extraligy, americký útočník Ryan Dmowski, ktorý svojim tridsiatym gólom v sezóne upravoval na konečných 3:1: „V každej lige sú nejaké tradície, čo sa má robiť a čo nie. Ale ligu sme vyhrali prvýkrát a chceli sme sa odvďačiť našim fanúšikom za to, ako nás podporujú. Ak je to kliatba, tak ju zlomíme.“

From zero to hero Ako pripomenul popradský kapitán, je to pre tím už druhý pohár v sezóne. „Prvý bol Tatranský. Získať ten tretí bude ťažké,“ poznamenal.

Popradčania, minimálne v základnej časti trochu napodobnili ešte stále aktuálnych majstrov z Košíc. Aj tí v predchádzajúcej sezóne po katastrofálnom úvode nakoniec vyhrali základnú časť. S Popradom to bolo v tejto sezóne podobné. „Bolo to from zero to hero. V novembri sme boli predposlední s pár bodovým náskokom na posledné miesto. Prišiel tréner, ktorý z nás urobil víťazné mužstvo, ktoré vyhráva aj zápasy, keď nie je na ľade lepším tímom. To bolo najdôležitejšie,“ obzrel sa za základnou časťou Brejčák pripomenúc azda najdôležitejší moment sezóny, príchod amerického trénera Todda Bjorkstranda.

Hokejisti HK Poprad sa radujú zo zisku Pohára Dušana Pašeka. (Autor: Tomáš Cicoň)

Otec Olivera Bjorkstranda, jednej z hviezd kanadsko-americkej NHL v drese Seattlu, prišiel do Popradu po sedemnástich kolách a na lavičke vymenil českého trénera Aleša Trottera.

V čase jeho príchodu bolo mužstvo na deviatej priečke tabuľky so siedmimi víťazstvami, vo zvyšných 33 zápasoch dokázali Poradčania zvíťaziť 25-krát, na začiatku februára sa po víťazstve nad Trenčínom dostali na čelo tabuľky a už ho do konca ligy z rúk nepustili. Dmowski si prvý rok v Európe užíva Najväčšia hviezda Popradu, útočník Ryan Dmowski, mal podobne ako celé mužstvo náročný začiatok sezóny.

„Po zranení v príprave som bol pár týždňov mimo. Rovnako to bolo aj s mužstvom. Všetci sme vedeli, ako sme vyzerali v príprave a chceli sme na to nadviazať aj v súťaži, ale nedarilo sa nám to. Najťažšie bolo dostať sa zo zlého začiatku. Bolo dôležité, že sme to napokon po príchode nového trénera prekonali a verili sme mu. So zmenou na trénerskom poste sa veľa veci zmenilo a ukázali sme, aký sme tím,“ označil aj Dmowski za zlomový moment popradského dielčieho úspechu príchod trénera Bjorkstranda.

Pre 26-ročného útočníka je Poprad prvou kariérnou zastávkou v Európe po pôsobení v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL. S 30 gólmi v základnej časti vyrovnal svoje maximum, keď rovnaký počet dosiahol aj v minulej sezóne v drese Idaho Steelheads, porazeného finalistu EHCL. Dmowski sa dokázal gólovo presadiť aj v záverečnom zápase pred play off, keď necelé tri minúty pred koncom zápasu zvyšoval na dvojgólový rozdiel. „Je to veľmi dobré aj pre moje sebavedomie pred play off. Ale je to aj zásluha celého tímu. Verím, že rovnako to bude pokračovať v play off. Som šťastný a nadšený z nášho mužstva,“ dodal Dmowski. Poprad ešte meno svojho súpera v štvrťfinále play off nepozná. Vzíde zo štvorice Zvolen, Nitra, Trenčín alebo Liptovský Mikuláš, ktorá bude hrať o dve miestenky do štvrťfinále.

„Liga je veľmi vyrovnaná, všetky mužstvá majú veľkú kvalitu, takže to bude ťažké. Play off začína od nuly. Ale verím tomuto mužstvu a verím, že domáce prostredie bude našou výhodou. Som rád aj za popradských fanúšikov, že si toho hokeja užijú viac,“ povedal smerom k play off popradský kapitán. Spišiaci mali problém so zostavou Spišská Nová Ves mohla v prípade trojbodového víťazstva v derby preskočiť v tabuľke Michalovce a posunúť sa na druhé miesto. Do Popradu však pricestovala len s troma kompletnými päťkami. „Sú veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť, choroby a zranenia. Na posledný zápas nám vypadlo pár hráčov, ale to je normálne. Napriek zostave sme sa snažili vydať zo seba maximum. Bolo to skôr opatrné, zo stiahnutej obrany. A bolo to o tom druhom góle. Keby sme ho dali my, tak verím, že by sme to vyhrali my. Dal ho Poprad a potom si to už ustrážil,“ hodnotil zápas obranca Dávid Romaňák.

Napriek prehre v poslednom zápase a konečnému tretiemu miestu bola podľa neho základná časť pre Spišiakov skvelá: „Niekoľko desiatok kôl sme boli na prvom mieste, mali sme šestnásť domácich víťazstiev v rade. Mali sme samozrejme aj krízu, ako každé mužstvo, ale dôležité bolo, že sme sa z nej dostali a naše výkony v závere gradovali.“ Rovnako to vidí aj Róbert Džugan: „Druhú sezónu sme potvrdili, že patríme na popredné priečky, hráme dobrý hokej a hlavne máme vynikajúcu atmosféru na štadióne. Naučili sme fanúšikov chodiť na hokej. Myslím, že sme odviedli super prácu, hoci to napokon úplne najlepšie nevyšlo. Ale na základnú časť sa nehrá. Všetko začína až teraz.“ Na rozdiel od Popradčanov sa hráči Spišskej Novej Vsi už môžu pripravovať na konkrétneho súpera vo štvrťfinále play-off.