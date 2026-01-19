Poprad od prehry s  neobľúbenou Nitrou nezachránila ani kanonáda s  50 strelami

Z posledných desiatich domácich zápasov s Nitrou dokázal Poprad zvíťaziť len trikrát a tak nie je žiadnym prekvapením, že práve nitrianski hokejisti prerušili osemzápasovú sériu domácich víťazstiev Popradu.
Výsledok 2:5 v prospech hostí zároveň znamená, že popradský tréner Mike Pellegrims prvýkrát od príchodu k mužstvu v druhej polovici novembra zaznamenal na domácom ľade prehru v riadnom hracom čase, v trinástich predchádzajúcich zápasoch sa dve prehry zrodili v predĺžení.
Pellegrims po konci série: Nebol to náš deň
„Hostia hneď od začiatku lepšie korčuľovali, ukázali viac fyzického nasadenia a vyhrávali súboje, presne tak ako my, keď sme naposledy zvíťazili v Nitre.
Takže je to jeden zápas pre nás a jeden zápas pre nich. Dva góly strelili po vyhranom buly pred našou bránkou a dva góly v presilovke a toto bol ten dnešný rozdiel. Úsilie chlapcom nechýbalo, ale dnes to nebol náš deň. Ak chcete poraziť tím ako Nitra, musíte podať svoj najlepší výkon,“ hodnotil zápas Pellegrims.
Narážal na to, že jeho zverenci síce zasypali brankára Partikainena 50 strelami, ale gólovo sa presadili až v 36. minúte. Marku Suchý znižoval na 1:2 v jedinej využitej z ôsmich zápasových presiloviek. A to bol ďalší problém. Na prelome druhej a tretej tretiny za stavu 1:3 nevyužili ani poldruha minútovú presilovku piatich proti trom.
S trénerom súhlasil aj Jakub Urbánek, ktorý necelých päť minút pred koncom tretej tretiny kozmeticky upravoval stav na konečných 2:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Nitra
„Celý zápas sme sa nevedeli chytiť, dostať do nejakej šance, kde by sme to troška zvrátili v náš prospech. Nitra hrala v celom zápase lepšie a tvrdšie a my sme sa do toho nevedeli dostať, hoci striel bolo veľa.
Určite nás mrzí, že sme prehrali, lebo liga je už vo fáze, keď sú body dôležité a nechceme ich strácať,“ povedal Urbánek.
Vyšli presilovky aj oslabenia
Nitrania boli od úvodu lepším mužstvom. Útočné snahy boli málo nebezpečné a keď domáci nedokázali v gól pretaviť ani prvú presilovku, otvoril skóre po necelých deviatich minútach sviatočný strelec Martin Vitáloš, ktorý nachytal nahodením od modrej domáceho brankára Tylera Parksa.
Úvod druhej tretiny okorenil po necelých štyroch minútach pästný súboj Patrika Nemčíka a Jána Baču. Domáci „zlý“ muž bitku vyhral, ale bol v nej iniciatívnejší a okrem vzájomného trestu 5 plus do konca zápasu si vyslúžil dve minúty navyše.
Nitrania presilovku využili a Robert Jackson prerušil päťzápasový strelecký pôst a prvým zo svojich dvoch zápasových gólov zvýšil na 0:2.
„Tak, ako sme hrali dnes, tak by sme mali vyzerať každý zápas. Vyšli nám presiIovky, mali sme dobré oslabenia. Takto musíme hrať,“ hodnotil zápas autor tretieho a napokon víťazného nitrianskeho gólu Matej Paulovič.
Práve jeho gól spolu s už spomínanou ubránenou presilovkou domácich o dvoch hráčov boli zlomovými momentmi zápasu. Prišiel v čase, keď sa Poprad nadychoval k obratu a len necelú polminútu po kontaktnom góle domácich.
„To boli určite zlomové situácie. Pred ich prvým gólom a mojim sme tam mali tri presilovky, v ktorých nám štyrikrát ušli. To sa nám nemôže stávať a musíme si na to dávať pozor,“ upozornil Pavlovič, s ktorým sa v hodnotení zápasu zhodol aj tréner Andrej Kmeč.
„V druhej tretine tam bola pasáž, kedy sme pri našich presilovkách začali vymýšľať a prenieslo sa to do zvyšku tretiny. Dôležité bolo, že sme ustáli presilovku 5 na 3 a to potom udalo tón celej tretej tretine, v ktorej sme zápas kontrolovali.
Pre nás dobrý zápas, dobrý výkon a sme radi za tri body,“ dodal nitriansky tréner po štvrtom víťazstve v rade, ktorým si Nitrania upevnili druhé miesto v tabuľke s osembodovou stratou na vedúci Slovan.
Mezeiov extraligový zápas číslo 700
Najstarší hráč extraligy, 45-ročný Branislav Mezei podľa vlastných slov ani netušil, že v Poprade dosiahol zaujímavý míľnik – odohral svoj 700. zápas v slovenskej extralige.
„Popravde veľmi tieto štatistiky nesledujem. Ale je to pekné,“ pousmial sa nitriansky kapitán, ktorý odohral len svoj druhý zápas po dvojmesačnej pauze spôsobenej zranením, ktoré utrpel práve pri domácej jednogólovej prehre s Popradom v polovici novembra.
„Mal som aj horšie zranenia, ale teraz v poslednej dobe to bolo také najvážnejšie. Zatiaľ ešte oprašujem hrdzu, ale skočil som do toho rovnými nohami a to je asi najlepšie. Tréning je jedna vec, ale ten zápas to je úplne niečo iné,“ pousmial sa po zápase s tým, že sa už cíti stopercentne fit a zápasy má odobrené aj od lekára.
„Prišli sme sem s tým, že to ideme odbojovať. Zabrali špeciálne tímy, aj presilovkové aj tie na oslabenia. To je v každom zápase dôležité,“ pochválil spoluhráčov, keďže práve po jeho vylúčení išli do oslabenia o dvoch hráčov.
Podľa neho sú série pekné, aj tá terajšia so štyrmi víťazstvami. „Znie to ako klišé, ale my sa musíme sústrediť na každý ďalší zápas. Lebo môže prísť nejaké uspokojenie a zase sa to môže otočiť.
Dnes sme si po zápase hovorili, že to vyzeralo ako ten hokej, ktorý si predstavujeme, že budeme hrať. Čiže toto sami od seba čakáme a dúfam, že na to nadviažeme aj doma,“ dodal.
