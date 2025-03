Popradčanov bude 74 sekúnd druhej tretiny mátať asi dlho, Nitru zobudila aj bitka

POPRAD. Po víťaznej jedenásťgólovej prestrelke v treťom štvrťfinále sa domáci Popradčania s obrovským nasadením pustili do Nitry aj v tom štvrtom. S jednoznačným cieľom vyhrať aj druhý domáci zápas a vyrovnať sériu. Domácim fantasticky vyšla prvá tretina, v ktorej výrazne dominovali. V štvrtej minúte pri avizovanom vylúčení nadviazal na víťazný gól z piatka Peter Bjalončík, na začiatku ôsmej minúty zvyšoval na dvojgólový rozdiel Tomáš Török a necelých päť minút pred prvou sirénou využil presilovku kapitán Adam Cracknell a uzavrel skóre prvej tretiny na 3:0.

Ani v úvode druhej tretiny sa nezdalo, že by sa niečo veľmi zmenilo. Ale na začiatku tretej minúty vyvolali Nitrančania šarvátku pred popradskou bránkou, na trestnú lavicu šli po dvaja hráči z každej strany a zrazu bolo všetko inak.

Hostia v priebehu 74 sekúnd po góloch Tomáša Pobežala, Sahira Gilla a Alexa Cottona vyrovnali a začalo sa odznova. „Ťažká prehra, veľmi ťažká,“ s povzdychom začal hodnotenie zápasu autor druhého popradského gólu Tomáš Török. „Začiatok sme mali snový, tak sme si to predstavovali. Ale prišiel zlý začiatok druhej tretiny, ani neviem ako to povedať. Veci, ktoré sme chceli robiť, sme robili úplne naopak. Dotiahli sa na nás. Potom to bolo vyrovnané, aj keď sme možno opticky mali viac z hry a mohli sme ten zápas urvať na našu stranu.“ VIDEO: Zostrih zápasu HK Poprad - HK Nitra (4. zápas)

Vezme si inú hokejku Popradský útočník priznal, že bitka v úvode druhej tretiny možno trochu s mužstvom zakývala a aj to, že následná poldruha minúta s tromi gólmi Nitry bude dlho mátať. „Je play-off a aj nejaké tie strkanice a bitky k tomu patria. Rád by som si to pozrel ešte raz. A úprimne poviem, že neviem, ako sa to tak rýchlo stalo. Nejako im to jednoducho napadalo a nestíhali sme reagovať. Mrzí to, veľmi to mrzí,“ dodal Török.

Vyrovnaný stav svietil na tabuli aj na konci riadneho hracieho času. A tak sa po ďalšej prestrelke s vyše osemdesiatimi strelami na oboch brankárov počas troch tretín išlo tretíkrát v rade v sérii do predĺženia. V tom to nitriansky kapitán Branislav Mezei v polovici piatej minúty prehnal s tvrdosťou pred vlastnou bránkou, poslal na ľad Samuela Mlynaroviča a po prezretí videa dostal päťminútový trest a išiel pod sprchy. Popradčania ponúknutú šancu vôbec nezvládli a už za vyrovnaného počtu hráčov na ľade sa pred popradskou bránkou presadil dôrazný Roman Čederle a rozhodol o tom, že Nitra po výsledku 4:3 po predĺžení odišla spod Tatier s postupovým mečbalom. „Aj ja som tam tých šancí dnes mal veľa, aj v tej presilovke. Je to škoda. Na budúce si zoberiem inú hokejku,“ poznamenal s trpkým úsmevom Török.

Chcú sa ešte do Popradu vrátiť Popradský tréner Ján Šimko si nekládol servítku pred ústa. „Dnes môžeme byť nas....tí tak akurát sami na seba. Vynikajúco zvládnutá prvá tretina, skvelý nástup do druhej. Potom sme trochu uleteli z niektorých vecí a Nitra dostala krídla a vyrovnala. Ku cti nám slúži, že sme sa napriek tomu dostali späť do zápasu. Mali sme šance na to, aby sme si zápas zobrali naspäť,“ povedal o zápase. Napriek tomu, že súper má postupový mečbal, Popradčania to nevzdávajú. „Každý zápas je ťažký, o tom sa ani nebudeme baviť. Keď chcete ísť ďalej, potrebujete vyhrať štyri zápasy. Doposiaľ to je mimoriadne vyrovnané, čiže my urobíme znova maximum preto, aby sme sa vrátili naspäť do Popradu,“ dodal Šimko a nadviazal na slová Tomáša Töröka: „Sú to veľmi dobré a vyrovnané play-off zápasy. Každého z nás to baví a verím, že aj fanúšikovia si prídu na svoje. Čakajú nás dva dni voľna, trošku zregenerujeme. A ešte nič nie je stratené. Oni vedia, že my vieme byť veľmi nepríjemní. Budú to mať veľmi ťažké. Nám sa hrá v Nitre dobre, čiže my sa veľmi dobre a poctivo pripravíme.“

Krik a budíček po prvej tretine Asistent nitrianskeho trénera Ivan Švarný po zápase priznal, že po prvej tretine sa v šatni aj kričalo. „Samozrejme, že sme dvihli hlas. Je neakceptovateľné odohrať v play off takúto prvú tretinu. Ale aj to sa stáva a veľmi dôležitá je tá reakcia a to s akou vervou a odvahou vstúpili do druhej tretiny. Chalani parádne zareagovali. Tri góly, ktoré sme dali v krátkom časovom slede, nám veľmi pomohli. Tretia tretina bola veľmi vyrovnaná, Poprad tam mal nejaké šance, ale aj my sme mali dobré odpovede. Išli sme do predĺženia, chalani úžasne ubránili naše päťminútové oslabenie. Za to im patrí veľká vďaka za srdce a obetavosť, ktorú tam nechali,“ hodnotil zápas Švarný. Hrdinom sa napokon stal útočník Roman Čederle, ktorý po skrumáži pred popradskou bránkou strelil víťazný gól. Aj on priznal, že prvá tretina bola z nitrianskej strany hrozná.

„Vôbec neviem, čo sa stalo, ťažko sa to teraz rozoberá. Ale potom sme sa zomkli a zápas zvládli ako tím. Víťazný gól určite poteší, ale teraz sa hrá na bod v sérii a je jedno, kto ho dá. Dostal sa ku mne puk pred bránkou, snažil som sa, čo najrýchlejšie vystreliť a padlo to tam,“ dodal Čederle. Aittokalio opäť pri obrate z 0:3 Nitrianska lavička siahla po zmene na brankárskom poste. Namiesto Libora Kašíka, ktorý fatálnou chybou daroval Popradu víťazstvo v treťom zápase, išiel do nitrianskej bránky fínsky gólman Sami Aittokallio, ktorý napokon čelil 50 streleckým pokusom domácich. Nerozhádzalo ho ani to, keď v prvej tretine inkasoval tri góly. Nitre sa v Poprade niečo podobné stalo pred rokom v piatom zápase štvrťfinále. Vtedy išiel Aitokallio do bránky po prvej tretine, keď striedal Kašíka, teraz si obrat prežil od začiatku.

„Bol to zase výborný play off zápas pred fantastickou kulisou. Naši fanúšikovia boli opäť skvelí. Aj keď sme prehrávali o tri góly, vedel som, že nás náš prvý gól naštartuje a zápas bude náš,“ sebavedomo vyhlásil po zápase Aitokallio, ktorý sa do bránky vrátil po mesiaci a za výkon si vyslúžil aj pochvalu od trénera Švarného: „Bolo načase zmeniť brankára, Kašík urobil dobrú robotu, potiahol nás v dvoch víťazných zápasoch. Bol rad na Samim a na to, že chytal po dlhšej dobe, podal naozaj dobrý výkon a držal nás v zápase.“ Piaty štvrťfinálový duel sa hrá v utorok na ľade Nitry. Tá má opäť navrch a môže už doma oslavovať postup do semifinále, opäť cez Poprad. Čederle nepochybuje, že to bude opäť vybičovaný a vyhrotený súboj. „Na play-off je nezvyčajné, že padá toľko gólov. Sú tam chyby na jednej aj druhej strane. Je to veľmi vyhrotené v každom súboji. Sú tam už aj nejaké dvojičky, ktoré si majú čo povedať, takže to na ľade vždy iskrí a inak to nebude ani v piatom zápase. Ale to k play-off patrí. My sa musíme sústrediť na nás, hrať taký hokej ako od druhej tretiny a potom budeme úspešní,“ myslí si Čederle.

Pavúk play-off Tipos extraligy