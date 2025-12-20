Do Montrealu sa vracia starý známy útočník. Sezóna mu však doposiaľ vôbec nevychádza

Phillip Danault.
Phillip Danault. (Autor: SITA/AP)
TASR|20. dec 2025 o 08:03
ShareTweet0

V Los Angeles Kings plnil funkciu asistenta kapitána po boku slovinského útočníka Anžeho Kopitara.

Kanadský hokejista Phillip Danault sa po štyroch rokoch vrátil v zámorskej NHL späť do Montrealu Canadiens.

Kanadský klub získal 32-ročného útočníka v rámci výmeny s Los Angeles za výber v druhom kole draftu 2026, ktorý predtým Kings získali pri trejde s Columbusom.

Danault obliekal dres Montrealu v rokoch 2016 až 2021. Následne pred sezónou 2021/22 podpísal v Kalifornii šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 33 miliónov USD a plnil funkciu asistenta kapitána po boku slovinského útočníka Anžeho Kopitara.

Prebiehajúci ročník Danaultovi vôbec nevychádza a je z jeho pohľadu najhorší od nováčikovskej sezóny.

V doterajšom priebehu nazbieral v 30 zápasoch iba päť asistencií a na prvý gól stále čaká.

Na konte má dovedna 741 stretnutí v základnej časti NHL a iba bod ho delí od hranice 400 bodov. Informácie o výmene zverejnil oficiálny portál súťaže nhl.com.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Phillip Danault.
Phillip Danault.
Do Montrealu sa vracia starý známy útočník. Sezóna mu však doposiaľ vôbec nevychádza
dnes 08:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Do Montrealu sa vracia starý známy útočník. Sezóna mu však doposiaľ vôbec nevychádza