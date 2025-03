ONLINE: Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

V tomhle zápase půjde o hodně a to především Montrealu. Je totiž fakt, že Philadelphia se vzdálila souboji o play-off a jejich naděje jsou spíše v rovině teorie. Flyers navíc prohráli devět z posledních deseti zápasů a tak ani nenasvědčuje nějaké spanilé jízdě.



Za to Canadiens hrají o postup do vyřazovacích bojů. I přes tři prohry v řadě je Montreal nadále na osmém místě, tedy posledním postupovém. Canadiens mají náskok bod na Islanders i Rangers, k dispozici ale mají jeden respektive dva zápasy navíc. V závěsu je s dvoubodovou ztrátou Columbus.