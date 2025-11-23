Oremus má po rokoch opustiť Slovensko. Viesť by mal český klub z nižšej súťaže

Peter Oremus.
Peter Oremus. (Autor: HK Spišská Nová Ves)
TASR|23. nov 2025 o 21:19
ShareTweet0

Skúsený tréner to nechcel komentovať.

Slovenský hokejový tréner Peter Oremus bude podľa informácií portálu isport.cz od pondelka novým trénerom účastníka druhej najvyššej českej súťaže zo Zlína.

Berani údajne už po krátkej dobe končia spoluprácu s Martinom Janečkom s cieľom nasmerovať tím preč z predposlednej priečky.

Na pozíciu asistenta trénera sa má vrátiť Richard Kapuš, nedávno odvolaný spoločne s Jánom Pardavým.

Oremus v aktuálnej sezóne pôsobil v Spišskej Novej Vsi, „rysy“ s ním ukončili spoluprácu v závere októbra.

Päťdesiatpäťročný bývalý kormidelník Skalice, Nitry, Košíc, Trenčína, Zvolena či bratislavského Slovana sa vráti do Česka po deviatich rokoch, predtým tam viedol Karlovy Vary.

„Nebudem to komentovať. Uvidíme, čo bude,“ citoval Oremusa portál isport.cz.

1. česká hokejová liga

    Peter Oremus.
    Peter Oremus.
    Oremus má po rokoch opustiť Slovensko. Viesť by mal český klub z nižšej súťaže
    dnes 21:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»1. česká hokejová liga»Oremus má po rokoch opustiť Slovensko. Viesť by mal český klub z nižšej súťaže