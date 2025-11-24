Oremus oficiálne mieri do Česka. Prichádza ukončiť krízu ambiciózneho klubu

Hokejový Zlín mení v krátkom čase druhýkrát hlavného trénera. Novým koučom prvoligového tímu, ktorému patrí až predposledné miesto v tabuľke, sa stal Peter Oremus.
Na pozíciu asistenta sa vracia Richard Kapuš, ktorý spolupracoval s Jánom Pardavým, odvolaným v polovici novembra.
Súčasťou realizačného tímu zostáva aj Martin Hamrlík, ktorý tím viedol spoločne s Martinom Janečkom po Pardavého konci. Zlín o zmenách informoval na klubovom webe.
"Veríme, že angažovanie takto skúseného a renomovaného trénera dodá tímu potrebný impulz a predvedené výkony a výsledky budú mať už iba vzostupnú tendenciu," uviedol športový manažér Ján Srdínko.
Päťdesiatpäťročný Oremus sa do Česka vracia po deviatich rokoch. V minulosti viedol v extralige Vítkovice a Karlove Vary.
Na Slovensku pôsobil v Skalici, Košiciach, Trenčíne, Zvolene alebo Slovane Bratislava. Naposledy viedol Spišskú Novú Ves, kde skončil na konci októbra.
"Mužstvo aj trénerská lavička doznali potrebné zmeny a verím, že takto posilnený tím sa bude prezentovať už čoskoro na víťaznej vlne. Budem pozorne sledovať vykonané zmeny v športovom úseku a verím, že sa už čoskoro prejavia aj vo výsledkoch, "povedal generálny manažér Ján Pravda.
Ambiciózny Zlín prehral posledných deväť zápasov a v tabuľke je predposledný s náskokom štyroch bodov na štrnáste Pardubice B. Na postup do predkola play off stráca päť bodov.
Oremus povedie premiérovo Berany v stredajšom stretnutí proti Litoměřiciam.