Oremus oficiálne mieri do Česka. Prichádza ukončiť krízu ambiciózneho klubu

Tréner Peter Oremus
Tréner Peter Oremus (Autor: Facebook/HK Spišská Nová Ves)
24. nov 2025 o 12:07
V trénerskom tíme bude mať slovenského kolegu.

Hokejový Zlín mení v krátkom čase druhýkrát hlavného trénera. Novým koučom prvoligového tímu, ktorému patrí až predposledné miesto v tabuľke, sa stal Peter Oremus.

Na pozíciu asistenta sa vracia Richard Kapuš, ktorý spolupracoval s Jánom Pardavým, odvolaným v polovici novembra.

Súčasťou realizačného tímu zostáva aj Martin Hamrlík, ktorý tím viedol spoločne s Martinom Janečkom po Pardavého konci. Zlín o zmenách informoval na klubovom webe.

"Veríme, že angažovanie takto skúseného a renomovaného trénera dodá tímu potrebný impulz a predvedené výkony a výsledky budú mať už iba vzostupnú tendenciu," uviedol športový manažér Ján Srdínko.

Päťdesiatpäťročný Oremus sa do Česka vracia po deviatich rokoch. V minulosti viedol v extralige Vítkovice a Karlove Vary.

Na Slovensku pôsobil v Skalici, Košiciach, Trenčíne, Zvolene alebo Slovane Bratislava. Naposledy viedol Spišskú Novú Ves, kde skončil na konci októbra.

"Mužstvo aj trénerská lavička doznali potrebné zmeny a verím, že takto posilnený tím sa bude prezentovať už čoskoro na víťaznej vlne. Budem pozorne sledovať vykonané zmeny v športovom úseku a verím, že sa už čoskoro prejavia aj vo výsledkoch, "povedal generálny manažér Ján Pravda.

Ambiciózny Zlín prehral posledných deväť zápasov a v tabuľke je predposledný s náskokom štyroch bodov na štrnáste Pardubice B. Na postup do predkola play off stráca päť bodov.

Oremus povedie premiérovo Berany v stredajšom stretnutí proti Litoměřiciam.

Tabuľka 2. českej ligy

1. česká hokejová liga

