Oremusov tím nezvládol rozhodujúci zápas. Do baráže nepostúpil

Finále play-off 1. českej ligy - 7. zápas
HC Dukla Jihlava - RI Okná Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 24. Harkabus (Dlapa), 28. Michnáč (Burkov), 42. Štefančík (Menšík, Čachotský), 54. E. Kulda (Michnáč) - 11. A. Salonen (Šlahař, Válek)
Hokejisti Dukly Jihlava zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finále play off prvej ligy nad zlínskymi Baranmi 4: 1.
Finálovú sériu ovládli 4:3, obhájili prvenstvo v súťaži a v baráži o extraligu vyzvú už od piatka Litvínov.
Dnešný siedmy duel vo vypredanej Horáckej aréne otočila Dukla dvoma gólmi v druhej tretine a v záverečnom dejstve triumf potvrdila.
Jihlava si tak po roku zopakuje barážovú sériu o extraligu. Vlani prehrala s Olomoucou 0:4, kvôli rekonštrukcii Horáckej arény ale hrala všetky zápasy na Hané.
V baráži bude tento rok usilovať o návrat do najvyššej súťaže, ktorú hrala naposledy v sezóne 2017 / 18. Zlín zostúpil z extraligy v roku 2022 a na návrat si musí počkať.
V rozhodujúcej bitke už po 18 sekundách vytiahol zlínsky gólman Huf parádny zákrok po strele Dundáčka a teči Michnáča. Berani aj v ďalšom priebehu čelili náporu jihlavských hokejistov, čo sa im úspešne darilo.
Hostia udreli v 11. minúte. Šlahař poslal do medzikružia prihrávku na Aleksiho Salonena, ktorý napráhol k strele a našiel skulinu v Beranovom výstroji. Zlín tak docielil to, čo potreboval, a ďalej bránil ofenzívne, lenže neproduktívne akcie Dukly.
Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal v 15. min Burkov: prešmykol sa z pravého krídla pred Hufa, ale zlínska gólmanská stálica sa opäť vyznamenala, rovnako ako o minútu neskôr pri dorážke Michnáčovej strely.
V druhej tretine sa obraz hry nezmenil, aktivita Dukly narážala na pevný obranný val zlínskych hráčov.
Zvýšený tlak do predbránkového priestoru sa ale Jihlave vyplatil po štyroch minútach hry. Dlapovu strelu pred Hufom tečoval Harkabus a vyrovnal na 1:1.
Berani potom čelili dvojminútovému oslabeniu a tesne pred vypršaním Štibingrovho trestu z veľkého uhla prestrelil Hufa Michnáč.
Zlín sa po dvoch inkasovaných góloch dvíhal len pomaly, pri jeho presilovej hre sa do seba boxersky pustili Dundáček s Jarůškom, dostali päť minút, ale gólový stav sa nezmenil ani po Holíkovej strele ani Menšíkovom pokuse.
Kľúčom k priebehu tretej tretiny sa stala 42. minúta. Huf pred seba len vyrazil Menškovu strelu a nikým nestrážený Štefančík ju dorazil do siete.
Zlín musel vrhnúť všetku energiu do útoku a ísť do rizika. Mohol na to doplatiť pri sóle strelca tretej bránky, ale Huf skomierňujúcej akcie Baranovcov ešte podržal.
Čas hral v prospech Dukly, jej pevná obrana nepúšťala hostí pred Berana a vlastnou útočnou aktivitou zamestnávala Hufa.
V 54. min ušiel zlínskej obrane Kulda, štvrtým gólom definitívne zlomil odpor hostí, ktorí štyri minúty pred koncom odvolali Hufa. Ale neprinieslo to ani jeden gólový efekt.