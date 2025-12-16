Český klub ukončil spoluprácu so slovenským trénerom. Nedarilo sa mu bodovať

Daniel Babka, archívna snímka.
Daniel Babka, archívna snímka. (Autor: TASR)
Babka prišiel na Valašsko pred štartom sezóny 2025/2026.

Vedenie hokejového klubu HC Vsetín ukončilo spoluprácu so slovenským trénerom Danielom Babkom. Tím to oznámil na svojom webe.

V stredajšom derby zápase so Zlínom povedú mužstvo Michal Broš a Ondřej Nemec.

Vsetín v uplynulých deviatich zápasoch bodoval naplno iba dvakrát. „Potrebujeme nutne dať tímu impulz,“ uviedol rozhodnutie vsetínskeho vedenia športový riaditeľ Pavel Hanák.

Babka prišiel na Valašsko pred štartom sezóny 2025/2026. Pôvodne tvoril trénerský tandem s Ľubošom Robom a spoločne viedli tím do 21. kola súťaže.

Športový úsek klubu následne siahol k zmenám a k Danielovi Babkovi angažoval nových asistentov - Michala Broša a Ondreja Nemca.

