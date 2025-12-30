Z Fínska do druhej ligy. Český brankár sa vrátil do rodného klubu

Miroslav Svoboda podpísal zmluvu so Vsetínom
ČTK|30. dec 2025 o 12:10
Podpísal zmluvu do roku 2028.

Hokejový brankár Miroslav Svoboda bude po predčasnom konci vo Fínsku pôsobiť v prvoligovom Vsetíne.

Tridsaťročný gólman s reprezentačnými skúsenosťami sa v polovici decembra dohodol na ukončení angažmánu v tíme Sport Vaasa, teraz podpísal zmluvu do roku 2028 v materskom klube. Vsetín o tom informovali na svojom webe.

"Získavame brankára vysokých kvalít, navyše vsetínskeho odchovanca. Veríme, že Miro zvýši konkurenciu v bránkovisku a pomôže nám k dosiahnutiu klubových cieľov," uviedol športový riaditeľ Pavel Hanák. V aktuálne piatom tíme tabuľky prvej ligy Sloboda doplní Davida Honzíka a Adama Pavlíčka.

Sloboda opustil materský klub už v dorasteneckom veku, keď zamieril do Třinca. Extraligu chytal za Ocelářov, Plzeň a Vítkovice. Skúšal sa presadiť v NHL, chytal vo Fínsku alebo medzinárodnej lige EBEL. Farby tímu Sport Vaasa obhajoval od sezóny 2023/24.

"Som rád, že sa podarilo nájsť dohodu medzi vedením Vsetína, agentom i mnou. Nebol to jednoduchý proces, ale všetci do toho investovali čas a energiu. Mám radosť, že sa môžem vrátiť domov, a dúfam, že pre klub odvediem dobrú prácu, "povedal Svoboda.

Tabuľka 2. českej ligy

1. česká hokejová liga

    dnes 12:10
