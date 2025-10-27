Vydržal len pätnásť zápasov. Oremus skončil na striedačke Spišskej Novej Vsi

Vo funkcii ho nahradí Záborský.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tréner Peter Oremus skončil na striedačke Spišskej Novej Vsi. Klub o tom informoval na webe a sociálnych sieťach.

Spišiaci sa odhodlali k trénerskej zmene po nedeľnej prehre na ľade Michaloviec 3:4.

Z posledných šiestich zápasov vyhrali len raz a v tabuľke im patrí deviate miesto.

"Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii hlavného trénera po vzájomnej dohode. Petrovi Oremusovi ďakujeme za odvedené služby a do budúcna prajeme len to najlepšie," napísal klub vo vyhlásení.

Na post hlavného trénera sa vracia Vladimír Záborský.

Pre Oremusa bola Spišská Nová Ves siedme pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už viedol tímy Skalice, Nitry, Košíc, Trenčína, Zvolena a Slovana Bratislava.

V roku 2015 získal majstrovský titul na striedačke Košíc, v covidovej sezóne 2020/2021 dosiahol triumf so Zvolenom.

Od decembra 2023 do februára 2025 viedol Slovan.

