Vydržal len pätnásť zápasov. Oremus skončil na striedačke Spišskej Novej Vsi

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tréner Peter Oremus skončil na striedačke Spišskej Novej Vsi. Klub o tom informoval na webe a sociálnych sieťach.
Spišiaci sa odhodlali k trénerskej zmene po nedeľnej prehre na ľade Michaloviec 3:4.
Z posledných šiestich zápasov vyhrali len raz a v tabuľke im patrí deviate miesto.
"Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii hlavného trénera po vzájomnej dohode. Petrovi Oremusovi ďakujeme za odvedené služby a do budúcna prajeme len to najlepšie," napísal klub vo vyhlásení.
Na post hlavného trénera sa vracia Vladimír Záborský.
Pre Oremusa bola Spišská Nová Ves siedme pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už viedol tímy Skalice, Nitry, Košíc, Trenčína, Zvolena a Slovana Bratislava.
V roku 2015 získal majstrovský titul na striedačke Košíc, v covidovej sezóne 2020/2021 dosiahol triumf so Zvolenom.
Od decembra 2023 do februára 2025 viedol Slovan.
