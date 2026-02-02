Cehlárik verí, že Slováci zabojujú o úspech. Je to najväčšie športové podujatie, teší sa

Peter Cehlárik patril pred štyrmi rokmi k lídrom slovenských hokejistov na zimných olympijských hrách v Pekingu, kde sa postarali o senzačný bronzový úspech.
Tridsaťročný krídelník by mal patriť k oporám aj v súčasnom kádri trénera Vladimíra Országha, no uvedomuje si, že v konkurencii najlepších hráčov z NHL bude pre Slovensko veľmi ťažké preniknúť do boja o medaily.
Cehlárik prišiel na zraz dobre naladený a teší sa na svoju druhú účasť pod piatimi kruhmi. „Je to najväčšie športové podujatie, ktorého môžete byť súčasťou. Je to obrovská príležitosť pre každého byť v tíme a byť v nominácii. Máme tu to najlepšie, čo máme na Slovensku.
Všetci okrem Mareka Hrivíka sú zdraví a pripravení hrať. Teraz je to len na nás, ako sa dáme dohromady ako tím a ako budeme budovať našu hru počas turnaja.
Bude to náročné, ale každý chce hrať proti najlepším hráčom a porovnávať sa,“ povedal. Országhovi zverenci v pondelok absolvovali jeden tréning v Bratislave a v utorok už naberú smer Miláno.
Chce si vylepšiť chuť
Skúsený útočník verí, že si v národnom tíme vylepší chuť z klubovej sezóny. Jeho Leksandu sa totiž nedarí, po 40 zápasoch mu patrí posledné miesto v najvyššej švédskej SHL a pravdepodobne sa nevyhne súbojom o udržanie.
„Je to výzva, v klube som ešte nebol v takejto pozícii. Po minulej sezóne sme mali horšiu ekonomickú situáciu, čiže tá súpiska vyzerá ako vyzerá. Tento rok bolo náročné pre manažéra poskladať tím a trápime sa.
Samozrejme, chcem byť pripravený, keď budeme hrať baráž. Je to náročný rok, ale o to budeme silnejší po tejto sezóne,“ povedal. Cehlárik odohral za tím 39 duelov a nazbieral 23 bodov (4+19), je jednoznačne najproduktívnejší hráč klubu a s 19 asistenciami jeho najlepší nahrávač.
VIDEO: Peter Cehlárik pred ZOH 2026
V Leksande hrá už piatu sezónu, z toho štvrtú po sebe, a so svojimi skúsenosťami má v klube už pozíciu akéhosi mentora. Na tú je pripravený aj v olympijskom tíme.
„V klube sa snažím také niečo robiť. Ale je tu viacerí chalanov, čo majú ten vek a tie skúsenosti,“ povedal s tým, že medzi lídrov tímu by sa teraz mali zaradiť mladíci z NHL ako Juraj Slafkovský či Šimon Nemec, ktorí sa pred štyrmi rokmi veľkou mierou podieľali na bronze z Pekingu:
„Potenciál mali od začiatku a ukazovali to už v tom mladom veku, pričom sú stále mladí. Vidieť, na akej úrovni hrajú, samozrejme to sledujem ako každý. Som za to rád, čím viac hráčov je v najlepšej lige sveta, tým lepšie pre nás.“
Majú čas na zohranie sa
Cehlárika potešilo, že hráči z európskych a nižších zámorských líg sa stretli skôr pred štartom turnaja a budú mať viac času na tréningy a zohranie sa: „Teraz máme ešte týždeň, pred poslednou olympiádou sme mali možno len dva dni. Čas tam je, ale samozrejme, chalani z NHL prídu neskôr.
Je to krátky turnaj, nie sú to majstrovstvá sveta. Treba zvládnuť zápasy v skupine, čo je dôležité, aby sme sa posunuli ďalej a verím, že nájdeme niečo v našej hre, čo bude úspešné.“
Viac času bude aj na zoznámenie sa s novou halou Santagiulia, ktorú organizátori napriek veľkej kritike nestihli dokončiť načas a rozmery jej klziska nespĺňajú požiadavky NHL, keďže ľadová plocha je o asi deväť centimetrov širšia, no najmä takmer o meter kratšia.
„Myslím si, že to aj tak bude výhoda pre hráčov z NHL, keďže hrajú na tom menšom klzisku. Bude menej korčuľovania a viac súbojov, čiže bude to o tom ustáť fyzické súboje a byť silný na puku,“ povedal Cehlárik, ktorý verí, že si nájde čas aj na to, aby si pozrel aj iné športy:
„Rád by som videl lyžovanie, možno snoubording, ale je to rozťahané a neviem, či bude čas. Uvidíme, ako ďaleko to bude pre nás z Milana. No ten prvý týždeň pred turnajom tam nejaký čas bude, takže rád by som niečo videl.“