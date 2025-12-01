Dlhé čakanie na farme sa vyplatilo. Regenda bol povolaný do prvého tímu San Jose

Pavol Regenda.
Pavol Regenda. (Autor: SJ Barracuda/X)
Debut za Sharks si môže odbiť už v noci na utorok.

Slovenský hokejista Pavol Regenda bol povolaný do prvého tímu San Jose. Zámorský klub NHL o tom informoval na sociálnych sieťach.

Michalovský rodák odohral v tejto sezóne za farmársky tím San Jose Barracuda 19 zápasov so ziskom siedmych bodov za tri góly a štyri asistencie.

Pre Regendu ide o prvé povolanie do NHL od januárovej výmeny. Anaheim ho vtedy v rámci AHL poslal do konkurenčného tímu za Justina Baileyho.

Dvadsaťpäťročný útočník môže debutovať za Sharks už v noci na utorok, kedy tím hostí Utah (4:00 SEČ).

Slovenský reprezentant v pondelok večer slovenského času s mužstvom San Jose Sharks prvýkrát trénoval. Bol súčasťou štvrtého útoku a druhej presilovkovej zostavy.

Regenda doteraz odohral v NHL 19 zápasov, všetky za Anaheim Ducks. Počas nich dokázal nazbierať tri body (1+2). Naposledy sa v zámorskej profilige predstavil 17. marca 2024.

NHL

