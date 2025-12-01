ONLINE: San Jose Sharks - Utah Mammoth dnes, NHL LIVE (Regenda)

San Jose Sharks - Utah Mammoth: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
San Jose Sharks - Utah Mammoth: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|1. dec 2025 o 20:35
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: San Jose Sharks - Utah Mammoth.

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Utah Mammoth dnes v noci hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský obranca Pavol Regenda, ktorého Sharks povolali v pondelok večer.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Utah Mammoth dnes (hokej, NHL, Pavol Regenda, výsledok, utorok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
02.12.2025 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Utah
Prenos
Zdravím všechny fanynky a fanoušky National Hockey League. V tomto zápase proti sobě nastoupí San Jose Sharks a Utah Mammoth.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 04:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Adam Fox (23) v zápase NHL.
Adam Fox (23) v zápase NHL.
Udržiaval produktivitu bod na zápas. Rangers prišli na dlhú dobu o obrancu, doplatil na stret
dnes 21:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: San Jose Sharks - Utah Mammoth dnes, NHL LIVE (Regenda)