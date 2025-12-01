ONLINE: San Jose Sharks - Utah Mammoth dnes, NHL LIVE (Regenda)

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Utah Mammoth dnes v noci hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský obranca Pavol Regenda, ktorého Sharks povolali v pondelok večer.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Utah Mammoth dnes (hokej, NHL, Pavol Regenda, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
02.12.2025 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Utah
Zdravím všechny fanynky a fanoušky National Hockey League. V tomto zápase proti sobě nastoupí San Jose Sharks a Utah Mammoth.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 04:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: