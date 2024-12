Boj o NHL údajne vzdáva ďalší Slovák. Získať ho chce tím z českej extraligy

Regenda sa stal po sezóne 2021/2022 hráčom Mladej Boleslavi, no k českému extraligistovi nezamieril, keďže prevážil záujem Anaheimu.

Slovenský reprezentant pôsobí tretí rok v organizácii Anaheimu Ducks, no v prebiehajúcom ročníku hral doteraz iba na farme v AHL. O záujme Brna informoval v piatok web hokej.cz.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil do 18 zápasov AHL, v ktorých nazbieral 10 kanadských bodov za 3 góly a 7 asistencií.

Ak by Kometa angažovala Regendu, išlo by v krátkom období už o tretí transfer slovenského reprezentanta z AHL do českej extraligy.

Nedávno rovnakým smerom zamierili aj útočník Miloš Kelemen (Pardubice) a obranca Patrik Koch (Třinec), ktorí pôsobili v organizácii Utahu.

