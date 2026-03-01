VIDEO: Sýkora skóroval pri výhre Hartfordu, Pekarčík s asistenciou

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu. (Autor: Hartford Wolf Pack/ instagram)
TASR|1. mar 2026 o 11:11
ShareTweet0

Slovenský útočník strelil desiaty gól v sezóne.

Slovenský hokejista Adam Sýkora prispel jedným gólom k výhre Hartfordu Wolf Pack na ľade Lehigh Valley Phantoms 5:4 po predĺžení a nájazdoch.

Dvadsaťjedenročný útočník sa postavil aj na nájazd, ale svoj pokus v deviatej sérii nepremenil.

Sýkora nazbieral v 51 dueloch prebiehajúcej sezóny desať gólov a dvanásť asistencií.

VIDEO: Gól Adama Sýkoru

Jeho krajan Juraj Pekarčík pomohol asistenciou k výhre Springfieldu Thunderbirds nad Charlotte Checkers 5:1. V 51 zápasoch ročníka zaznamenal 25 bodov (6+19).

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    VIDEO: Sýkora skóroval pri výhre Hartfordu, Pekarčík s asistenciou
    dnes 11:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Sýkora skóroval pri výhre Hartfordu, Pekarčík s asistenciou