VIDEO: Sýkora skóroval pri výhre Hartfordu, Pekarčík s asistenciou

Slovenský hokejista Adam Sýkora prispel jedným gólom k výhre Hartfordu Wolf Pack na ľade Lehigh Valley Phantoms 5:4 po predĺžení a nájazdoch.
Dvadsaťjedenročný útočník sa postavil aj na nájazd, ale svoj pokus v deviatej sérii nepremenil.
Sýkora nazbieral v 51 dueloch prebiehajúcej sezóny desať gólov a dvanásť asistencií.
VIDEO: Gól Adama Sýkoru
Jeho krajan Juraj Pekarčík pomohol asistenciou k výhre Springfieldu Thunderbirds nad Charlotte Checkers 5:1. V 51 zápasoch ročníka zaznamenal 25 bodov (6+19).
