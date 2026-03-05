VIDEO: Slováci odohrali vydarené zápasy. Chromiak bol hviezdou, skóroval aj Pekarčík

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: ontarioreign.com)
Sportnet|5. mar 2026 o 07:40
Dosiahol 40-bodovú hranicu v tejto sezóne.

Slovenský hokejista Martin Chromiak dosiahol 40-bodovú hranicu v tejto sezóne v nižšej zámorskej AHL.

Útočník Ontaria Reign zaznamenal osemnásty gól v sezóne, keď v 18. minúte zápasu poslal svoj tím do vedenia 1:0.

Chromiak sa presadil v presilovej hre 5 na 3. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. V tejto sezóne odohral 53 stretnutí a získal 40 bodov (18+22).

Prekonal svoje maximum z uplynulého ročníka, keď ma po 69 dueloch na svojom konte o bod menej. Ontario zdolalo Tucson Roadrunners 4:1.

VIDEO: Chromiakov gól

Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Pekarčík. Útočník Springfieldu dostal svoj tím do vedenia 1:0 proti Wilkes-Barre/Scranton. Thunderbirds nakoniec vyhrali duel 5:4.

Pekarčík dosiahol siedmy gól v sezóne. Po 52 dueloch má na konte aj 19 asistencií.

VIDEO: Gól Pekarčíka

Bodovo sa v uplynulom období darí aj Adamovi Sýkorovi. Útočník Hartford dosiahol dve asistencie proti Providence. Wolf Pack však prehrali proti Bruins 2:3.

Slovák má po 53 zápasoch na konte 24 bodov (10+14). 

Obranca Jozef Viliam Kmec si pripísal dva plusové body pri víťazstve Hendersonu 5:1 nad Coachella Valley. Laval s Filipom Mešárom prehral doma 0:2 so Syracuse. 

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 07:40
