VIDEO: Slováci odohrali vydarené zápasy. Chromiak bol hviezdou, skóroval aj Pekarčík

Slovenský hokejista Martin Chromiak dosiahol 40-bodovú hranicu v tejto sezóne v nižšej zámorskej AHL.
Útočník Ontaria Reign zaznamenal osemnásty gól v sezóne, keď v 18. minúte zápasu poslal svoj tím do vedenia 1:0.
Chromiak sa presadil v presilovej hre 5 na 3. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. V tejto sezóne odohral 53 stretnutí a získal 40 bodov (18+22).
Prekonal svoje maximum z uplynulého ročníka, keď ma po 69 dueloch na svojom konte o bod menej. Ontario zdolalo Tucson Roadrunners 4:1.
Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Pekarčík. Útočník Springfieldu dostal svoj tím do vedenia 1:0 proti Wilkes-Barre/Scranton. Thunderbirds nakoniec vyhrali duel 5:4.
Pekarčík dosiahol siedmy gól v sezóne. Po 52 dueloch má na konte aj 19 asistencií.
Bodovo sa v uplynulom období darí aj Adamovi Sýkorovi. Útočník Hartford dosiahol dve asistencie proti Providence. Wolf Pack však prehrali proti Bruins 2:3.
Slovák má po 53 zápasoch na konte 24 bodov (10+14).
Obranca Jozef Viliam Kmec si pripísal dva plusové body pri víťazstve Hendersonu 5:1 nad Coachella Valley. Laval s Filipom Mešárom prehral doma 0:2 so Syracuse.
