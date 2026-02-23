VIDEO: Chromiak pokračuje vo výborných výkonoch. Vyrovnal svoje bodové maximum

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: X/Ontario Reign)
23. feb 2026 o 08:48
Stal sa treťou hviezdou zápasu.

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje bodové maximum v jednej sezóne nižšej zámorskej AHL.

V noci na pondelok pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Ontaria nad Tucsonom 5:3 a stal sa treťou hviezdou zápasu.

V prebiehajúcom ročníku má na konte už 39 bodov za 17 gólov a 22 asistencií, čím si vyrovnal maximálne skóre z vlaňajška.

VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Tucson

V drese Hartfordu sa darilo Adamovi Sýkorovi, ktorý si rovnako ako Chromiak pripísal gól a asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

Dvadsaťjedenročný útočník ukončil sedemzápasové bodové „suchoty“ a tešil za z triumfu svojho tímu nad Providence 5:2. Po 50 stretnutiach tejto sezóny má na konte 20 bodov (8+12).

