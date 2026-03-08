Sýkora klope produktivitou na dvere NHL. Ku gólu pridal aj asistenciu

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu. (Autor: Hartford Wolf Pack/ instagram)
8. mar 2026 o 08:28
Sýkora bodoval v treťom stretnutí za sebou.

Slovenský hokejista Adam Sýkora pokračuje vo výbornej forme v nižšej zámorskej AHL.

Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve Hartfordu nad Hersey 5:2.

Sýkora bodoval v treťom stretnutí za sebou, v uplynulých siedmich dueloch nazbieral deväť bodov (4+5).

Produktivitou ide naproti premiérovej pozvánke do NHL, v ktorej je trápiaci sa New York Rangers na dne Východnej konferencie.

Šancu v hlavnom tíme dostalo v predošlých dňoch viacero hráčov Hartfordu, pričom pozvánka by sa mohla ujsť aj slovenskému mladíkovi, ktorý pôsobí na farme už tretiu kompletnú sezónu.

Sýkora nazbieral v prebiehajúcom ročníku AHL dovedna 27 bodov v 55 dueloch. Na prekonanie minuloročného osobného maxima mu chýbajú štyri body.

Rovnaký počet bodov má na konte v tomto ročníku aj Juraj Pekarčík v drese Springfieldu, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre proti Iowe (1:2).

