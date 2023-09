VIDEO: Kučerov v českej extralige. Drzý Kousal rozhodol zápas exkluzívnym nájazdom

"Netrénujem to, ale párkrát som to už v extralige predviedol a nepodarilo sa mi to iba raz," usmieval sa po zápase podľa oficiálneho klubového webu strelec. "Povedal som si, že to skúsim urobiť, keďže stál v bránke nový brankár a predpokladal som, že to nebude poznať."