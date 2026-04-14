Brankár Košíc dosiahol míľnik, ktorý nikto nepokoril už vyše 7 rokov

Piaty zápas semifinálovej série playoff Tipsport ligy medzi Slovanom Bratislava a HC Košice skončil výsledkom 0:3 a séria tým pádom pokračuje.
Belasí celý zápas nenašli recept na prekonanie Dominika Riečického, ktorého v bráne zamestnali 24 strelami.
Pre košického brankára to bolo jubilejné 20. čisté konto v najvyššej slovenskej súťaži, z toho tretie v playoff.
Vyše sedemročné čakanie
Dominik Riečický sa stal 19. brankárom v ligovej histórii, ktorý vychytal čisté konto minimálne dvadsaťkrát.
Naposledy tento míľnik pokoril Andrej Košarišťan, keď ani raz neinkasoval 16. novembra 2018 pri výhre Nových Zámkov 4:0 proti Trenčínu.
Niečo také sa v lige stalo vôbec prvýkrát po vyše siedmich rokoch, pričom dovtedy to nebolo také zriedkavé.
Pred Košarišťanom túto métu pokorili v sezóne 2017/18 hneď dvaja brankári, Marek Šimko a Michal Valent. Sezónu pred nimi (2016/17) zas Tomáš Tomek.
V ročníku 2015/16 vychytal 20. čisté konto Matúš Kostúr, v sezóne 2014/15 to boli Marcel Melicherčík a Branislav Konrád.
Pamätný finálový výkon
V tejto súvislosti stojí za pripomenutie, že Riečický svoje predchádzajúce dve čisté kontá v playoff vychytal počas finálovej série proti Zvolenu v sezóne 2022/23.
Vďaka tomu je dodnes jediným brankárom v histórii ligy, ktorý počas jednej finálovej série dokázal udržať nulu na konte až vo dvoch stretnutiach.
Po spomínanom finále zakončenom ziskom majstrovského titulu dostal zaslúžene Zlatú korčuľu, cenu pre najužitočnejšieho hráča playoff.
Absolútny ligový rekord v počte shutoutov však tak skoro nebude ohrozovať žiadny brankár, keďže legendárny Miroslav Šimonovič počas extraligovej kariéry udržal čisté konto až 57-krát.